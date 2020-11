Selvaggia Roma e Lucas, bomba a Pomeriggio 5: “Stava tradendo Mercedesz”

A Pomeriggio 5 è stata sganciata a bomba su Selvaggia Roma e Lucas Peracchi. Quest’ultimo sembrerebbe essere stato infedele con Mercedesz.

Selvaggia Roma è stata ancora una volta la protagonista indiscussa del talk dedicato alla cronaca rosa di Pomeriggio 5. In studio, infatti, non poteva mancare uno dei fedeli opinionisti di Barbara d’Urso, Biagio D’Anelli che ha fatto una vera e propria confessione choc sulla concorrente.

Che cosa ha rivelato? Come i fedeli telespettatori della conduttrice ricorderanno bene, Mercedesz Henger aveva rivelato che Selvaggia aveva scritto a Lucas Peracchi e che aveva avuto la sensazione che lei ci stava un po’ provando con lui, aggiungendo anche di aver sospettato che la concorrente abbia scritto a tutti i possibili concorrenti del reality show di canale 5 soltanto per poter sfruttare la cosa a sua vantaggio e far parte delle dinamiche del programma. Le cose, però, stando quanto rivelato da Biagio non starebbero proprio così in quanto un utente della rete gli ha fornito delle prove che dimostrerebbero l’esatto contrario.

Lucas Peracchi voleva tradire Mercedesz Henger con Selvaggia Roma. O almeno questo è quello che si deduce dagli audio che sono stati inoltrati all’opinionista di Pomeriggio, 5 ma vediamo nello specifico che cosa ha raccontato.

Lucas Peracchi infedele? Il gossip su Selvaggia Roma a Pomeriggio 5

Qui continuano a piovere NOTIZIE CHOC ☔☔☔ Lucas Peracchi, fidanzato di Mercedesz Henger, ricambiava l’interesse di Selvaggia Roma? #Pomeriggio5 pic.twitter.com/muPLGTTHCR — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 24, 2020

Biagio D’Anelli ha rivelato che questo utente della rete, molto vicino a Selvaggia Roma del GF Vip, gli avrebbe girato alcuni audio che lei avrebbe mandato ad un suo amico, in cui rivelava che non sarebbe potuto andare a casa di Lucas Peracchi per consumare un rapporto carnale perché c’era anche Mercedesz Henger, la sua compagna, che non si sarebbe più allontanata per lavoro.

L’opinionista di Pomeriggio 5 ha invitato la figlia di Eva Henger a verificare su quanto sarebbe realmente successo tra il suo fidanzato e Selvaggia, che è riuscita a chiarire con la Gregoraci, in quanto le cose sembrerebbero essere andate ben oltre che un semplice scambio di messaggio come aveva rivelato lei in un primo momento su Instagram.

A Pomeriggio 5 è stata sganciata la bomba su Lucas Peracchi e Selvaggia Roma e almeno per il momento la figlia di Eva Henger non ha ancora commentato quanto è avvenuto in puntata. Che cosa succederà tra i due e qual è la verità? Lucas ha davvero tradito la sua compagna o gli audio inviati dalla Roma sarebbero soltanto frutto di bugie raccontate a qualche amico?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Selvaggia Roma sembrerebbe non aver sconvolto soltanto gli animi all’interno del Grande Fratello Vip, ma anche al di fuori, visto che è stata messa in dubbio la fedeltà di Lucas Peracchi, che sembrerebbe aver avuto il desiderio di tradire la sua compagna Mercedesz Henger con lei, ma sicuramente durante il corso di queste settimane nuovi dettagli salteranno fuori su questo nuovo triangolo amoroso.