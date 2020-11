Mercedesz Henger sul suo profilo Instagram si è duramente scagliata contro Selvaggia Roma del GF Vip, svelando un inedito retroscena.

Mercedesz Henger durante il corso di questi anni ha ampiamente dimostrato di non avere peli sulla lingua. Non importa che l’argomento in questione riguardi un suo parente, vedi il rapporto non proprio idilliaco con sua madre Eve Henger, o un personaggio del piccolo schermo, lei sarà sempre pronta a dire la sua senza filtri.

Non stupisci, quindi, il suo voler commentare, anche perché sono stati gli utenti della rete che le hanno chiesto il suo parere, l’ingresso di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip. Quest’ultima è entrata a far parte del reality show di successo di canale 5 soltanto qualche giorno fa, ma è senza dubbio una delle concorrenti più discusse di quest’anno sia tra i concorrenti sia tra il pubblico che da casa segue il tutto.

Dopo la presunta diffida di Elisabetta Gregoraci, arriva il retroscena della Henger. Quest’ultima, infatti ha rivelato che la Roma aveva anche contattato Lucas Peracchi, il suo fidanzato, quando in rete si vociferava di una possibile sua partecipazione al programma. Il messaggio, a cui ne sono seguiti degli altri, ha insospettato a tal punto la figlia di Eva da farle pensare che la Roma sia entrata nella casa con un piano ben preciso.

Mercedesz Henger ha attaccato Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip, rivelando un inedito retroscena che riguarda proprio il suo Lucas Peracchi.

Selvaggia Roma al GF Vip, parla Mercedesz Henger: “Ha un piano!”

Mercedesz Henger si esprime sulla discussione tra Enock e Selvaggia Roma. PARTE 1 #GFVIP pic.twitter.com/ANe03BNee9 — GfT (@Spettegulesss1) November 15, 2020

Mercedesz Henger si esprime sulla discussione tra Enock e Selvaggia Roma. PARTE 2 #GFVIP pic.twitter.com/jNm9vCRVN8 — GfT (@Spettegulesss1) November 15, 2020

Mercedesz Henger sospetta che Selvaggia Roma, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, abbia contattato tutti i possibili concorrenti del GF Vip in modo tale da potersi costruire una serie di contatti da poter sfruttare tutte le dinamiche possibili all’interno della casa più spiata d’Italia.

“Mi avete chiesto in tantissimi cosa penso di Selvaggia e mi avete precisato che volevate da me un parere sincero” ha precisato la figlia d’arte. “Beh, non so se ricordate, ma qualche tempo fa si vociferava che Lucas avrebbe dovuto prendere parte al programma. Adesso di preciso non so dirvi se durante quest’edizione o quella passata, ma si è parlato di questa cosa” ha proseguito la Henger, che di recente ha fatto una confessione su sua madre. “Poco dopo lei gli ha scritto. Lucas mi ha subito avvertita e la mia prima reazione dopo, Chi è Selvaggia? è stata chiedergli cosa potesse mai volere da lui“ ha continuato lei.

“Lui mi ha risposto dicendomi che lei stava cercando un tatuatore ed aveva chiesto a lui. A me onestamente è sembrata una scusa visto che non si conoscevo ed ho pensato ci stesse provando con lui“ ha poi proseguito. “Lui le ha risposto ma poi ha chiuso il discorso, nonostante lei continuasse a farsi sentire. Quindi, quello che volevo dirvi, è che Selvaggia ha scritto anche a Lucas e sembra che prima di entrare abbia scritto pure ad altre persone“ ha dichiarato lei.

“Quello che mi domando è lei è entrata al GF Vip per fare il suo percorso o per smerdar* tutti quanti gli altri?“ ha chiesto in maniera retorica Mercedesz. “Io sono del parare che lei abbia panificato ogni cosa e che sia entrata nel programma con un copione da mettere in scena. Copione che si è costruita in maniera meticolosa, andando a rompere le scatole a chiunque si mormorasse avrebbe fatto parte del cast” ha concluso Mercedesz Henger contro Selvaggia Roma, che ieri è stata attaccata anche dal suo ex. “Lei sta cercando una sorta di apertura con la scusa di voler rompere le scatole agli altri” ha aggiunto. “Si è comportata da stalker, aggrappandosi a qualcosa cosa pur di entrare a far parte del programma“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Mercedesz Henger su Selvaggia Roma del GF Vip non ci è di certo andare leggera. Così come nemmeno Eliana Michelazzo, che nelle scorse ore ha pubblicato un audio choc, in cui si affrontano dei temi piuttosto delicati. Senza dubbio la Roma è una delle concorrenti più discusse di quest’edizione, visto che da giorni non si fa altro che parlare di lei e del suo percorso all’interno della casa. Sicuramente durante la diretta di questa con Alfonso Signorini ne vedremo davvero delle belle.