Non è un segreto, ormai, che per essere sempre alla moda dobbiamo scegliere gli outfit in base alla forma del corpo. Conosci la tua?

Vestirsi bene è, veramente, alla portata di tutti.

Prima di pensare ad accostamenti, fantasie, color blocking (cioè il blocco dei colori), scarpe, accessori e make-up, infatti, dobbiamo focalizzarci su un dettaglio veramente fondamentale.

Di che forma è il nostro corpo?

Cerchiamo di capire meglio insieme quali sono le direttive generali ed i capi più indicati per ogni fisico.

Magari con un piccolo aiuto… dalle star!

Outfit in base alla forma del corpo: sai qual è la tua?

In questo articolo vi avevamo già dato qualche indicazione riguardo a come vestirsi in base al fisico.

Sapevate, però, che guardando alle star possiamo realizzare un vero e proprio prontuario d’emergenza, per avere sempre un’idea chiara di quello che dovremmo (e non dovremmo) indossare?

Ripartiamo, quindi, dalle basi.

Esistono cinque tipi di fisico e, ognuno di noi, dovrebbe individuare il suo:

mela

clessidra

triangolo rovesciato

rettangolo

pera

Ognuna di queste forme ha pregi e difetti: dobbiamo imparare a valorizzare i primi e cercare di dissimulare i secondi.

Detta così sembra davvero facile ma poi, quando ci troviamo a provare capi su capi nei camerini del nostro negozio preferito, è facile lasciarsi prendere dalla disperazione!

Guardiamo, più nel dettaglio, quali sono i capi consigliati per ogni fisico e vediamo come si approcciano al problema le nostre star preferite.

Pronte per iniziare?

Fisico a mela: ecco cosa dovrei comprare ed indossare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Drew Barrymore (@drewbarrymore)

Se hai un fisico a mela hai, dalla tua, una grande attrice: Drew Barrymore, infatti, è famosa per avere uno dei fisici a mela più richiesti di Hollywood!

Sappi, comunque, che entrambe siete in buona compagnia: anche Michelle Williams (la famosissima bionda di Dawson’s Creek) è un fisico a mela.

Ma cosa vuol dire avere il fisico a mela?

La risposta è semplice: busto e fianchi sono decisamente compatti e ravvicinati, mentre, in paragone, gambe e braccia sono molto più snelle.

Visto che il punto vita è il tuo nemico principale, il consiglio migliore che possiamo darti è quello di… evitare di farlo notare!

Drew Barrymore, nella foto qui sopra, ha scelto un abito dalle maniche lunghe con una cinta in vita: l’effetto, infatti, non è dei più glamorous!

Cosa puoi indossare, allora, se hai un fisico a mela? Ecco i tuoi must have:

pantaloni larghi : che siano con una linea leggermente a zampa o scampanati solo sulle caviglie (come i flared jeans, qui trovate tutti i nostri consigli per indossarli al meglio), ricordati che i pantaloni scampanati sono quelli perfetti per te!

: che siano con una linea leggermente a zampa o scampanati solo sulle caviglie (come i flared jeans, qui trovate tutti i nostri consigli per indossarli al meglio), ricordati che i pantaloni scampanati sono quelli perfetti per te! scollo moderato : mettere in mostra il tuo décolleté è il modo perfetto per dare profondità alla tua figura ed allungare il busto senza ricorrere a stratagemmi particolari.

Se l’idea non ti piace, ricorda che anche il collo alto non è assolutamente sbagliato, anzi! Gioca con la parte superiore del tuo abito per creare movimento e dare freschezza alla tua figura

: mettere in mostra il tuo décolleté è il modo perfetto per dare profondità alla tua figura ed allungare il busto senza ricorrere a stratagemmi particolari. Se l’idea non ti piace, ricorda che anche il collo alto non è assolutamente sbagliato, anzi! Gioca con la parte superiore del tuo abito per creare movimento e dare freschezza alla tua figura maniche lunghe : le maniche lunghe sono perfette per i tuoi outfit. Meglio provare a comprare camice e magliette di questa tipologia, prima di impazzire con un’altra t-shirt che sulla carta ti sembra perfetta ma addosso poi… non ti fa impazzire!

: le maniche lunghe sono perfette per i tuoi outfit. Meglio provare a comprare camice e magliette di questa tipologia, prima di impazzire con un’altra t-shirt che sulla carta ti sembra perfetta ma addosso poi… non ti fa impazzire! gonne volant: meglio scegliere gonne a balze, che possano creare un’illusione di movimento e dinamicità. Ricorda, il tuo obiettivo è quello di creare movimento su tutto il corpo, soprattutto nei punti che sono troppo longilinei.

Qui trovi i nostri suggerimenti per scegliere anche l’abito da sposa per il fisico a mela: pronta a provare nuovi accostamenti?

Fisico a clessidra: come scegliere un outfit in base alla forma del tuo corpo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry)

Il fisico a clessidra sembra essere quello più invidiato da tutti e da tutte!

La star a cui puoi fare riferimento è, sicuramente, Katy Perry: la cantante, infatti, ha un bellissimo fisico a clessidra!

Il fisico a clessidra ha queste caratteristiche: punto vita stretto, fianchi e spalle della stessa misura.

Cosa devi fare, allora, per evidenziare tutti i tuoi pregi?

Ecco quali sono i capi che dovresti scegliere per evitare di impazzire di fronte allo specchio:

abiti cintura : prediligi tutti gli abiti che stringono e segnano il punto vita. La tua missione, infatti, è quella di evidenziarlo il più possibile!

Abiti troppo lunghi o “a camicia” potrebbero renderti un servizio poco felice e trasformarti in un rettangolo senza forme.

: prediligi tutti gli abiti che stringono e segnano il punto vita. La tua missione, infatti, è quella di evidenziarlo il più possibile! Abiti troppo lunghi o “a camicia” potrebbero renderti un servizio poco felice e trasformarti in un rettangolo senza forme. pantaloni a vita alta : sono il tipo di pantalone perfetto per te. Cerca sempre pantaloni che abbiano la vita alta, che possano evidenziare le tue forme e le linee del corpo.

Sopra puoi indossare anche bluse larghe e comode, se preferisci, ma sarebbe consigliabile infilarle sempre dentro i calzoni.

: sono il tipo di pantalone perfetto per te. Cerca sempre pantaloni che abbiano la vita alta, che possano evidenziare le tue forme e le linee del corpo. Sopra puoi indossare anche bluse larghe e comode, se preferisci, ma sarebbe consigliabile infilarle sempre dentro i calzoni. gonne a ruota : la gonna perfetta per te è quella a ruota. La vita segnata, che si allarga gradualmente, rende giustizia alle tue curve senza, per forza, farti andare in giro sempre con i fianchi segnati!

Un’ottima scelta per il tuo fisico.

: la gonna perfetta per te è quella a ruota. La vita segnata, che si allarga gradualmente, rende giustizia alle tue curve senza, per forza, farti andare in giro sempre con i fianchi segnati! Un’ottima scelta per il tuo fisico. top scollati (ma non troppo): i top scollati sono quelli che ti aiutano di più. Però, se hai un fisico a clessidra, potresti avere decisamente molto seno ed esporlo potrebbe farti fastidio.

Premesso che nessuno dovrebbe mai vergognarsi del proprio corpo, se preferisci evitare di mettere in mostra le tue curve, prova con scolli quadrati od a barchetta.

Hai provato anche i nostri suggerimenti per scegliere un abito da sposa se hai il fisico a clessidra?

Fisico a triangolo rovesciato: ecco tutti i suggerimenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

Alessia Marcuzzi è la degna rappresentante del fisico a triangolo rovesciato: se hai questa tipologia di corpo, quindi, hai un grandissimo modello da seguire!

Quali sono i dettagli del fisico a triangolo?

Hanno questo fisico tutte le persone che sfoggiano spalle più larghe dei fianchi, pancia piatta e gambe decisamente lunghe!

Ecco quali sono i capi che non possono assolutamente mancare nel tuo armadio:

mini dress : i mini dress sono decisamente i tuoi migliori amici. Sfruttali per mettere in evidenza le gambe, magari anche in inverno.

Se hai paura di sentire troppo freddo con le calze velate qui ti sveliamo il segreto per indossarle anche quando le temperature sono basse.

: i mini dress sono decisamente i tuoi migliori amici. Sfruttali per mettere in evidenza le gambe, magari anche in inverno. Se hai paura di sentire troppo freddo con le calze velate qui ti sveliamo il segreto per indossarle anche quando le temperature sono basse. sì alle fantasie! Abiti e capi fantasia sono perfetti per chi ha questo tipo di fisico. Ricorda, l’obiettivo è distogliere l’attenzione dalla parte superiore (quindi dalle spalle) e per questo motivo è meglio evitare abiti con colletto o con ricami particolari nella parte superiore.

Abiti e capi fantasia sono perfetti per chi ha questo tipo di fisico. Ricorda, l’obiettivo è distogliere l’attenzione dalla parte superiore (quindi dalle spalle) e per questo motivo è meglio evitare abiti con colletto o con ricami particolari nella parte superiore. scollo importanti : uno scollo a V è perfetto per tutti coloro che hanno questo tipo di fisico. Più è profondo e più riuscirete ad “allungare” la vostra figura, spostando lo sguardo verso il busto e lontano dalle spalle. Insomma, veramente perfetto!

: uno scollo a V è perfetto per tutti coloro che hanno questo tipo di fisico. Più è profondo e più riuscirete ad “allungare” la vostra figura, spostando lo sguardo verso il busto e lontano dalle spalle. Insomma, veramente perfetto! gonne corte: minigonne e gonne corte sono le tue migliori alleate. Non solo! Con questo fisico puoi decisamente giocare con i colori e scegliere collant sgargianti, che creino un contrasto veramente forte con la parte superiore del tuoi outfit.

Fisico a rettangolo: ecco i suggerimenti per gli outfit in base alla forma del corpo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kendall (@kendalljenner)

La modella Kendal Jenner rappresenta un perfetto fisico a rettangolo.

Certo, direte voi, lei fa la modella ed io no, come posso anche solo pensare di prendere spunto?

Invece le sue scelte di stile sono veramente ottime per chiunque abbia bisogno di cercare spunti: per fortuna aggiorna molto spesso il suo profilo Instagram!

Ecco quali sono le caratteristiche del fisico a rettangolo: corpo esile e senza forme pronunciate. Le misure sono pressoché le stesse per busto, spalle e fianchi.

I capi che devi assolutamente possedere sono:

volant, volant ed ancora volant : ma anche tutte le tipologie di decorazioni che ti piacciono e che possono aiutarti ad attribuire “volume” alla tua figura!

Scegli capi che creino molto movimento intorno alle tue curve che sono… piuttosto scarse!

: ma anche tutte le tipologie di decorazioni che ti piacciono e che possono aiutarti ad attribuire “volume” alla tua figura! Scegli capi che creino molto movimento intorno alle tue curve che sono… piuttosto scarse! cinture : importantissimo segnare il punto vita, in modo da evidenziare la differenza tra spalle e busto.

Le cinte, quindi, sono le tue migliori amiche! Usale sui jeans, negli abiti e, soprattutto, anche con le gonne quando ti è possibile.

: importantissimo segnare il punto vita, in modo da evidenziare la differenza tra spalle e busto. Le cinte, quindi, sono le tue migliori amiche! Usale sui jeans, negli abiti e, soprattutto, anche con le gonne quando ti è possibile. minigonna svasata : il tipo di gonna perfetto per te è la minigonna svasata. Questo modello, che si allarga dolcemente, è capace di fasciare i fianchi e “stringere” il punto vita. Insomma, aiuta ad “aprire” la tua figura: gonne troppo lunghe o dalle linee severe non ti aiutano e contribuiscono a creare un effetto… quadrato!

: il tipo di gonna perfetto per te è la minigonna svasata. Questo modello, che si allarga dolcemente, è capace di fasciare i fianchi e “stringere” il punto vita. Insomma, aiuta ad “aprire” la tua figura: gonne troppo lunghe o dalle linee severe non ti aiutano e contribuiscono a creare un effetto… quadrato! top e maglioni “importanti”: scegli top d’effetto, con fantasie o scritte. Attira l’attenzione sulla parte superiore del busto!

Fisico a pera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

La grandissima cantante Jennifer Lopez sfoggia un fisico a pera veramente invidiabile.

Lo hai anche tu?

I tratti tipici del fisico a pera sono: fianchi grandi e spalle strette.

Cosa non deve mai mancare nel tuo armadio?

Ecco la lista dei capi a cui non puoi proprio rinunciare: