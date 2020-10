Come scegliere l’abito da sposa per chi ha un fisico a clessidra? Scopriamo insieme quali sono i modelli migliori!

L’abito da sposa è, molto probabilmente, il capo più importante che compreremo nella nostra vita.

Non solo per quanto costa ma anche perché… ci capiterà di indossarlo una volta sola!

Molto importante, quindi, sceglierlo con cura: quali sono i modelli che stanno bene a chi ha un fisico a clessidra? Scopriamolo insieme!

Abito da sposa fisico a clessidra: ecco cos’è e che abiti dovrebbe scegliere

(foto)

Prima di scegliere un vestito, ripassiamo: che cos’è un fisico a clessidra?

Se non hai letto la nostra guida per vestirsi valorizzando il fisico forse ancora non lo sai. Tutte le donne che hanno il fisico a clessidra hanno spalle e fianchi più o meno della stessa misura, mentre il punto vita è molto stretto.

Bene o male è il fisico che tutte vorremmo avere!

Se hai un fisico a clessidra, scegliere l’abito sarà un gioco da ragazzi, vero?

Ebbene, forse la risposta è no!

Ogni fisico ha abiti che lo valorizzano e altri che, purtroppo, lo penalizzano.

I modelli migliori di abiti da sposa per chi ha un fisico a clessidra sono:

abito da sposa a sirena

abito da sposa a sottoveste

abito da sposa con scollo a cuore

abito da sposa con dettagli contenuti ma curati

Vediamo insieme nel dettaglio quali sono questi abiti e che modelli puoi scegliere!

Ecco perché scegliere l’abito da sposa a… sirena!

Potrei dirvi che il motivo per cui dovete scegliere questo modello di abito è che è uno dei preferiti della sottoscritta ma non vi sarebbe molto d’aiuto, no?

Scherzi a parte, il modello a sirena è uno di quei modelli bellissimi (anche se purtroppo molto difficili da portare) che quest’anno andranno veramente forte per quanto riguarda i bridal look!

Ritornano, infatti, nelle collezioni 2020/2021 gli abiti a sirena.

Ma perché sono quelli giusti per voi?

Innanzitutto perché fasciano ed esaltano la vostra figura a clessidra: non esagerano nel mostrare le forme (è tutto coperto) ma le linee del vostro corpo sono ben evidenziate.

Inoltre hanno il pregio di attirare lo sguardo verso il basso: un aiuto in più per tutte quelle spose che sono impazzite alla ricerca della scarpa giusta… che poi nessuno ha visto!

Nessuno vi vieta di esagerare con pizzi, dettagli particolari, veli importanti e spalle scoperte: ricordate, però, che la particolarità dell’abito è già molto importante.

Se ci aggiungete anche un fisico prorompente, rischiate di scomparire sotto il vostro stesso vestito!

Il modo migliore per indossare un abito a sirena è quello di sceglierlo il più classico possibile: soprattutto se non siete fan dello shopping è la soluzione migliore per voi.

Elegante e minimalista, esattamente come saranno i matrimoni della prossima stagione: ma, soprattutto, senza sforzo!

Abito da sposa a sottoveste per fisico a clessidra: osare contro la tradizione

Un altro grande must di questa stagione sarà lo “spaghetti dress“.

Già visto su tutte le passerelle (ed anche ad ogni influencer), questo abito si “ricicla” adesso come must have per il matrimonio!

Abbiamo parlato spesso di non far avere un infarto alle nonne quando scegliere l’abito da sposa: con lo spaghetti dress c’è un alto rischio di arresto cardiaco!

Benché non propriamente il più classico tra i classici, questo modello di vestito (potete chiamarlo spaghetti o a sottoveste, poco cambia) è uno di quelli che complimentano perfettamente la vostra figura.

Se non volete rischiare di esagerare sceglietelo il più normale e semplice possibile: l’attenzione sarà comunque tutta su di voi!

Abito da sposa con scollo a cuore: perfetto per tutte le romantiche

Un altro grande classico per tutte le persone che hanno un fisico a clessidra è l’abito con lo scollo a cuore.

Questo modello, infatti, vi permette di attirare l’attenzione sulle vostre curve senza esagerare troppo.

L’abito con lo scollo a cuore è decisamente uno dei più romantici che troverete in circolazione!

Ne esistono tantissimi modelli e declinazioni: il nostro suggerimento è quello di non esagerare con la profondità della scollatura.

Il risultato potrebbe essere anti-estetico e non quello che cercate per il giorno del vostro matrimonio.

Sì a pizzi, trasparenze e dettagli preziosi: sono il top quando si parla di questa tipologia di abito!

Dettagli sì… ma non troppo!

Fondamentale, se avete il fisico a clessidra, evitare balze, sbuffi di tessuto, metri e metri di panneggi e corpetti fittamente ricamati.

Il troppo, lo sapete, ha un brutto difetto: stroppia!

Attirare in maniera eccessiva l’attenzione potrebbe rendervi un brutto servizio: questo non vuol dire che non dobbiate essere voi le protagoniste del vostro giorno speciale, anzi!

Significa che l’abito è lì per servirvi e non per rubarvi la scena: per questo motivo meglio evitare le esagerazioni.

Ovviamente, se questo è il vostro desiderio, potete puntare su vestiti che abbiano ricami particolari o dettagli insoliti: niente di male in questo!

Ricordate, però, che per il vostro tipo di fisico sarebbe più indicato un abito che si limiti ad esaltare le forme e non a fare a gara con le vostre curve!

Dettagli, drappeggi e materiali preziosi vanno bene a patto che siano ben congegnati: pensate smart e scegliete quali sono i punti che volete evidenziare!

Insomma, non cedete alla tentazione di aggiungere tanta roba dappertutto.

Ricordate, però, che questi sono solo consigli! L’abito giusto per voi è… quello che sceglierete voi, non ci sono dubbi a riguardo!

Sapere che cosa vi valorizza e che cosa rischia di sopraffarvi è solo un piccolo input: vi aiuterà a prendere una direzione quando vi troverete a guardare tutti quei vestiti e non saprete dove sbattere la testa!

Potete anche provare a leggere i nostri consigli per chi ha un fisico a mela e chi ha un fisico a rettangolo: magari troverete qualche spunto aggiuntivo!

Inoltre, se non lo sapevate ancora, la stagione migliore per sposarsi è in arrivo: cosa mettersi ad un matrimonio che si tiene… alle basse temperature?