Sono su tutti gli scaffali, negli shop online e sulle gambe delle modelle: ma cosa sono i jeans flare? Scopriamo insieme come indossarli!

Una volta ogni tanto succede che, dal niente, un nuovo modello di vestito diventi nella notte il più ambito da tutti.

É il caso dei jeans flare, un nuovo modello che sta spopolando sia nei negozi fisici che in quelli virtuali.

Ma cosa sono, come si indossano e, soprattutto, a chi sta bene questo modello di jeans?

Scopriamolo insieme!

Jeans flare: ecco qual è il vero significato e cosa sono

Eh sì, perché a volte per capire quale capo d’abbigliamento abbiamo davvero davanti è necessario scoprire il significato del suo nome.

In questo caso jeans flare, o flared come sarebbe la giusta denominazione per il capo singolo, vuol dire semplicemente “jeans svasati“.

Questo vuol dire che parliamo dei classici jeans scampanati o a zampa d’elefante?

La risposta è: assolutamente no!

I jeans flared, infatti, sono jeans che hanno una leggera, leggerissima, svasatura alla fine della gamba.

Si differenziano dai jeans scampanati e da quelli a zampa d’elefante per due fattori:

ampiezza della svasatura che nei jeans a zampa è (come suggerisce il nome) molto più larga, tanto da nascondere quasi sempre le scarpe

che nei jeans a zampa è (come suggerisce il nome) molto più larga, tanto da nascondere quasi sempre le scarpe posizione della svasatura che, soprattutto nei jeans scampanati, parte principalmente all’altezza del polpaccio o del ginocchio

Questo modello di jeans, inoltre, si differenzia per una particolarità unica: il taglio poco sopra la caviglia che lo ha reso, negli ultimi tempi, il più ricercato dalle star!

Insomma, se siete alla ricerca del modello perfetto di jeans flare, dovete ricordarvi di controllare se rientra in tutte queste categorie, in modo da non ritrovarvi con un modello totalmente diverso!

Ma come possiamo abbinare questi jeans dalla forma così particolare?

Jeans flared: come si indossano e a chi stanno bene

Esistono pochi capi d’abbigliamento universalmente democratici e che stanno bene a tutti: i jeans flare potrebbero essere uno di questi!

@KourtneyKardashian, sorella della più famosa Kim, lo sa bene: sono il suo modello di jeans preferito e lo indossa veramente con qualsiasi abbinamento da anni!

Non c’è una vera e propria regola, infatti, per decidere come indossarli.

Per quanto il jeans sia un materiale molto casual, infatti, questo modello di pantalone sta iniziando a farsi vedere nei negozi con i tessuti più disparati.

Potete scegliere quello che preferite e provare a mixarlo con i capi che sono più di vostro gusto!

Una giacca di tweed, ad esempio, abbinata ad uno stivaletto alla caviglia può donare serietà al vostro look; ma anche scarpe da ginnastica e maglietta di una band metal americana vanno più che bene!

Tutti i consigli validi per i pantaloni larghi (come per esempio quello di usare i sabot!) funzionano alla perfezione anche per i flared.

L’importante è, semplicemente, che vi sentiate a vostro agio con voi stesse: i jeans (o pantaloni) flare, infatti, stanno bene sia con le scarpe basse che con le scarpe alte.

Non dovete avere paura che si creino pieghe o che si rovinino sul fondo visto che, a differenza degli altri pantaloni larghi, il taglio è solo ed esclusivamente alla caviglia.

Infatti non importano le vostre misure: con il modello giusto, scelto attentamente, potete creare degli outfit veramente perfetti!

Certo, bisognerà usare alcuni piccoli accorgimenti.

Se sono bassa devo rinunciare ai flared? Assolutamente no

Il taglio alla caviglia, infatti, potrebbe rappresentare un problema per le ragazze non troppo alte: ma niente paura, tutto si risolve!

Come vi suggerivamo già nella nostra guida per vestirsi se sei bassa, le scarpe sono fondamentali per completare il vostro look!

I jeans flared, con caviglie e piedi scoperti, rischiano di “tagliare” ed accorciare la vostra figura ma vi permettono anche di correggere questo difetto con le scarpe giuste.

Usare colori nude o chiari per le scarpe, come vedete nella foto sopra, contribuisce a creare un effetto ottico che allunga la figura!

Questo trucco funziona sia con i tacchi sia, se proprio non li volete indossare, con scarpe sportive o basse; l’importante è non scegliere colori troppo sgargianti.

Se volete aumentare l’effetto longilineo prediligete jeans o modelli a vita alta: sono comodissimi ed utilissimi per allungare il busto!

Anche per i top, scegliete sempre capi che siano in linea con la vostra forma del corpo e colori chiari: l’effetto top model è assicurato!

Jeans flare per ragazze alte: si rischia l’effetto “cucina allagata”?

La risposta è, ovviamente, no!

Ve lo può dire @@KaiaGerber, modella ambitissima di soli 19 anni e figlia della famosissima Cindy Crawford.

In questo scatto indossa con nonchalance un modello di jeans flare abbinato a delle normalissime Converse; il risultato è semplicemente perfetto!

L’importante, se vi sentite troppo alte per i jeans flared, è dare un’occhiata alle taglie e scegliere la lunghezza perfetta della gamba.

Leggere le etichette sembra essere diventato veramente impossibile, ultimamente.

Non preoccupatevi però; la nostra guida alle taglie (che potete anche scaricare) vi aiuterà ad individuare la misura perfetta per voi!

Potete scegliere senza problemi se usare i tacchi o le scarpe basse: in ogni caso il risultato sarà incredibilmente alla moda!

Jeans flare: che colore scelgo?

La risposta giusta, quando si tratta dei jeans flare, è: quello che vuoi!

Generalmente i jeans di colore più scuro vengono consigliati a tutti coloro che vogliono nascondere qualche chiletto in più.

Se non vi piacciono, però, potete anche leggere i nostri consigli per vestirsi in modo da nascondere la pancetta!

I jeans flare, comunque, funzionano con tutte le tonalità: anche quelle più assurde!

Potete sceglierli di qualsiasi colore, a patto che sappiate come abbinarli: noi, per ora, vi abbiamo suggerito come abbinare marrone, verde, blu navy, rosa e rosso e fantasie a pois o tie&dye ma le scelte sono davvero infinite!

Se siete alla ricerca di suggerimenti, potete sempre leggere come scegliamo i pantaloni neri o come abbiniamo quelli bianchi.

Oppure potete prendere spunto dalla famosissima e sfortunatissima Selena Gomez che abbina i jeans flared con i cardigan (qui trovate tutto quello che c’è da sapere su di loro) o le felpe (un altro elemento non facile da indossare).

Ora sapete veramente tutto sui jeans flare: li avete già comprati?