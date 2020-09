Come abbinare il verde: gli accostamenti migliori per un look fantastico

Colore della speranza e della natura, il verde è il protagonista della palette autunnale di quest’anno. Ecco come abbinare il verde per essere sempre al top

Colore più positivo veramente non c’è.

Il verde, soprattutto quando indossato, regala vibrazioni fantastiche al vostro look!

Sarete immediatamente percepiti come persone rilassanti ed interessanti.

Insomma, meglio di così veramente non si può!

Abbinarlo, però, non è semplice. Scopriamo insieme tutti gli accostamenti migliori!

Come abbinare il verde: la guida agli accostamenti alla moda

Incredibile ma vero, il verde sembra stare bene veramente con tutto.

Allora perché è così difficile indossarlo quando ci prepariamo la mattina?

Dopotutto, secondo quanto comunicano i colori che indossiamo agli altri, il verde è il colore perfetto per sembrare forti, visto che è quello della rinascita.

A seconda delle sfumature, però, il verde rischia di diventare poco lusinghiero per le carnagioni più chiare e, spesso, quando è scuro tende ad incupire gli outfit autunnali che puntano sui toni caldi e sulle colorazioni nere e marroni.

Abbinare il marrone, infatti, richiede l’utilizzo di colori caldissimi ed il verde stonerebbe veramente tanto.

Non solo; metterli insieme potrebbe creare un buffo “effetto albero” sicuramente poco elegante.

Una piccola lista di colori che potete abbinare al verde a seconda delle sue sfumature può aiutarvi a trasformare questo colore da difficile a basilare per il vostro armadio.

Come fare però, per evitare di sbagliare ed abbinare il verde con assoluto buon gusto?

Verde smeraldo: ecco tutti gli accostamenti

Ecco una lista di colori con cui potete abbinare il verde smeraldo senza problemi:

viola

rosa

arancione

rosso

giallo

Verde e giallo sono perfetti per un outfit lavorativo con cui farsi notare senza esagerare: accostateli ad un colore poco appariscente ed il gioco è fatto.

Potete provare con una giacca di tweed oppure con un pantalone grigio o nero: qui la guida per scegliere quelli migliori.

Per non esagerare scegliete una blusa verde ed accessori giallo brillante: l’effetto wow è assicurato!

Sembrerà incredibile ai più ma verde smeraldo e rosa shocking sono l’accostamento perfetto.

Elegantissimi e veramente incredibili nelle occasioni formali, il trucco sta nel saper dosare la quantità e mai usare più di tre colori insieme.

Se scegliete questo accostamento, ricordate di utilizzare accessori neutri, poco vistosi e, se possibile, di colore nude.

Un altro possibile accostamento è quello con l’arancione ed il viola, anche nello stesso outfit!

Di nuovo, scegliete i pezzi “importanti” ed abbinateli in maniera da farli risaltare.

Nella foto più sopra avete visto come questo abbinamento sia perfettamente bilanciato tra colori caldi e colori freddi: gli accessori stabiliranno il tono!

Verde chiaro: colori tenui per un look poco aggressivo

I colori da abbinare al verde chiaro, invece, sono soprattutto quelli tenui.

bianco

panna

grigio

nude

rosa pallido

Se volete indossare il verde chiaro o pastello allora dovete essere dei maghi ad abbinare i pantaloni bianchi: sono l’accostamento perfetto!

Anche il denim è vostro amico: verde chiaro e giacca di jeans sono perfetti.

Ricordate che questo colore è estremamente neutro, riposante e calmante agli occhi altrui. Impossibile usarlo in maniera estremamente elegante: se siete invitate ad una cerimonia e volete spiccare, meglio lasciarlo nell’armadio.

I look da cerimonia possono essere molto complicati: qui potete leggere i consigli per sapere cosa indossare ad un matrimonio serale e quali sono gli errori da non commettere mai.

Insistere nell’utilizzare anche un verde chiaro potrebbe farci commettere un vero e proprio errore di buon gusto.

Total look in verde: ecco come abbinare il verde per osare con gusto

Se vi sentite in vena di osare, il total look verde è la soluzione per voi.

Scegliete trucco e capelli sobri ed un accessorio, come in foto, di qualche materiale naturale.

Quelli estivi in paglia oppure uno realizzato in bambù saranno perfetti per questo outfit!

Potreste provare a declinare il total look verde con un tailleur femminile, l’ultima moda in fatto di outfit.

L’importante è che scegliate un colore nel quale vi sentiate a vostro agio, che vi faccia spiccare e che assecondi l’armonia del vostro corpo.

Le carnagioni troppo chiare dovrebbero evitare il verde, non importa quanto sia bello.

C’è il rischio, infatti, soprattutto d’inverno di ritrovarsi con un incarnato sbattuto e poco luminoso.

Ci sono tre step da seguire per rigenerare la pelle del viso e curarla durante l’inverno ma nessuna routine di bellezza può aiutarvi quando la vostra carnagione fa a pugni con il colore che indossate.

Se non vi sentite pronte per il total look, meglio spezzare con colori che aiutino a tirare fuori i toni caldi della vostra pelle.

Infine il verde oliva: ecco qual è l’accostamento perfetto

Per quanto vorremmo vestirci tutti comprando da Jacquemus purtroppo comprare i suoi abiti potrebbe essere un poco fuori dalla portata del nostro portafoglio.

Niente ci vieta di prendere ispirazione, però!

Il verde oliva è un’altra tonalità che, se abbinata alla perfezione, può diventare la base di quasi tutti i vostri outfit futuri.

Importantissimo e quasi basilare l’accostamento con il color sabbia; insieme questi due colori saranno quelli del prossimo anno.

Il ritorno, per tutte le case di moda, i trend e gli stili, sarà al naturale.

Non come Indiana Jones in mezzo alla foresta ma quasi.

Si prediligono tessuti e colori che rimandano ai colori grezzi della natura, della terra e dell’ambiente che ci circonda; non a caso uno dei nuovissimi trend è quello di usare pelle vegana realizzata con… i fichi d’India!

Se volete interpretare una fantasia jungle urbana questi colori saranno i vostri migliori alleati.

Per valorizzarsi, oltre a scegliere abiti che esaltino la forma del nostro corpo secondo questo schema, c’è bisogno anche di scegliere una palette e di attenerci a questa.

Cosa aspettate? Pronte a coprirvi di verde?