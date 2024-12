Come abbinare i colori: trucchi e segreti per un look impeccabile

Quando vi trovate di fronte all’armadio, siete spesso indecise sui capi da abbinare? Ecco una guida alle tonalità perfette per gli outfit.

Abbinare i colori in modo corretto è un modo per esprimere la propria personalità, ma anche e soprattutto è importante per creare una certa armonia. Quando si parla di outfit, la scelta dei giusti abbinamenti può davvero fare la differenza. Potrebbe capitare di sentirsi in difficoltà, pensando ai tanti colori e nuance disponibili.

Chiaramente, non ci si vuole sbagliare. Per essere sempre impeccabili, basta seguire alcuni piccoli accorgimenti. Scopriamo come abbinare i colori, i trucchi e i segreti per un look impeccabile.

Outfit e colori che stanno bene insieme: bianco, grigio, celeste, rosa, giallo e arancione



A volte, le perplessità posso nascere da una difficoltà di base nell’abbinamento dei colori dell’outfit. Niente paura… ci sono sfumature più adatte da indossare insieme, per non avere più dubbi e vestirsi in modo facile e veloce. Il bianco, ad esempio, va benissimo con il nero e con tutte le sue sfumature.



Per quanto riguarda il grigio, questo va bene su nero, marrone, verde scuro, grigio, bordeaux e tutte quelle sfumature chiare e vivaci. Il celeste è perfetto su nero, marrone, verde scuro, rosa scuro, viola, beige e grigio. Il rosa, invece, si può abbinare a colori come nero, viola, beige, grigio e blu. Parlando del giallo e dell’arancione, il primo è abbinabile a nero, marrone, grigio e blu, mentre il secondo con bianco, giallo, nero e verde scuro.

Abbinamento colori dei vestiti: beige, verde, nero, marrone, blu, rosso e viola



Ci sono poi colori come il nero, il marrone e il verde. Il nero è abbinabile a bianco, beige e tutte le sfumature chiare, mentre il marrone a bianco, beige, nero, bordeaux e verde scuro e il verde a bianco, marrone, crema, avorio, beige, azzurro, giallo, blu e nero. Il beige si sposa alla perfezione con nero, marrone, bordeaux e verde chiaro.



Infine, colori come il blu, il rosso e il viola possono essere abbinati a colori come bianco, beige, giallo, rosa scuro, azzurro e verde chiaro per quanto riguarda il blu, bianco, nero, beige, grigio, azzurro, blu, nero e marrone per quanto riguarda il rosso – colore caldo – e bianco, beige, azzurro, rosa chiaro, blu e nero con il viola. Non dimenticate di cercare di creare contrasti interessanti per un look accattivante. Se, però, non volete sbagliarvi, allora optate per un look monocromatico, scegliendo un colore principale da abbinare a tutte le sue straordinarie sfumature. Scoprite come abbinare il marrone e come capire quali colori vi si addicono di più.