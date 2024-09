In autunno, tornano le tonalità calde e avvolgenti del marrone. Questo colore è abbinabile a vari colori per uno stile perfetto.

Abbinare i colori sembra semplice fino a quando non ci troviamo di fronte all’armadio aperto in piena crisi di nervi. Il marrone è la tinta per eccellenza dell’autunno, calda e dalle mille sfumature: è, però, un colore difficilissimo da abbinare con eleganza.

Dopo il look total black, adesso sembra la volta del marrone. È uno dei colori preferiti del mondo fashion, soprattutto quando si parla della stagione autunnale. Come fare, quindi, per sfoggiare outfit perfetti anche in autunno?

Come abbinare il marrone cioccolato

L’autunno è la stagione dei colori legati al calore e alla terra. Per abbinare il marrone cioccolato è necessario tenere a mente alcune piccole regole e non esagerare con sovrapposizioni e sfumature. Dobbiamo imparare i significati che trasmettono i colori e ricordare la regola del tre: mai più di tre colori della stessa sfumatura nello stesso look. Poi non c’è colore che tenga: per sentirci bene è basilare scegliere abiti che si adattino alla nostra forma del corpo. Per un look casual, è importante il bilancio tra chiari e scuri. Come abbinare il marrone cioccolato, ad esempio?

Una delle maniere più usate e casual con cui inserire il marrone nei vostri outfit è quella di relegarlo solo ed esclusivamente agli accessori: come una borsa marrone cioccolato, una cintura e cover per il tablet o delle scarpe, ad esempio. Questi abbinamenti, con un sovrapporsi graduale di sfumature di marrone, vi permetteranno di optare poi per dei colori chiari. Al marrone scuro, generalmente, si sposano colori come il beige, il caramello e il verde.

Potreste indossare anche dei jeans, di qualsiasi tinta e risultare sempre alla moda! Questo outfit è perfetto per un look giovanile, da tutti i giorni e senza pretese estreme di eleganza. Quella del cioccolato, comunque, è la nuance più di tendenza e può essere abbinata anche con un candido bianco (sia nelle occasioni formali che informali).

Come abbinare il marrone chiaro

In caso di marrone chiaro, è bene tenere a mente che è possibile abbinare tonalità diverse dello stesso colore. Per il marrone chiaro, ad esempio, è possibile ricorrere proprio al marrone cioccolato, così come al nocciola o al burro che insieme vanno benissimo.

Anche il color caramello, rosso, grigio, ruggine o caffè sono colori abbinabili al marrone chiaro. Fortunatamente, ne esistono diverse sfumature e, quindi, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Ciò che è certo è che il marrone evoca le foglie che cadono in autunno, donando un senso di calore.

Altri colori da abbinare al marrone

Tra i colori da abbinare al marrone, è possibile darsi alla pazza gioia: dal viola all’arancione, passando per altri colori accesi come il giallo, il rosso o il verde. Così facendo, otterrete un look trendy davvero incredibile. Il rosso, ad esempio, dona un tocco vivace alla classica nuance del marrone.

Quando scegliete un punto di marrone chiaro, è facile rendere l’intero accostamento “piatto” usando altri colori chiari: come detto, fate in modo di accostare al marrone colori estremamente vivaci o caldi, che richiamino il fogliame autunnale e avrete un look che si sposa perfettamente con l’ambiente circostante. Elegante, ricercato e colorato senza diventare chiassoso.

Abbinare marrone e nero

Nonostante si pensi il contrario, abbinare marrone e nero è possibile. È, però, consigliabile puntare sui contrasti, per poter sfoggiare questi due colori con estrema eleganza.

A questo punto, le opzioni sono diverse: si potrebbe ricorrere, ad esempio, a dei jeans neri con una camicia marrone. Vanno benissimo anche accostamenti come un blazer marrone chiaro e delle scarpe nere.

Un look total brown avvolgente e caldo

Il total brown è per i veri appassionati del marrone. Optare per l’abbinamento di capi di abbigliamento dello stesso colore è possibile, sebbene sia meglio scegliere tonalità diverse. Ovviamente, quindi – facendo molta attenzione – si può creare un outfit giocando sulla sovrapposizione di diverse sfumature di marrone.

Se, invece, volete azzardare un outfit con tre sfumature di marrone, ricordate di scegliere sempre una scala graduale: potete optare per un vestito color caramello, oppure armonizzare il marrone con toni chiari come il beige, il bianco e il bianco panna. L’effetto è meraviglioso e non risulta pesante alla vista. Attenzione a continuare a giocare su queste due tonalità per il resto del look oppure inserirne una terza che faccia da “ponte”. In caso contrario, si rischia di rovinare tutto. Agli outfit, potreste anche abbinare gli ombretti di tendenza dell’autunno.