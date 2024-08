I jeans più adatti per il fisico a pera: l’outfit per la stagione autunno-inverno

Diversi sono i jeans perfetti per chi ha un fisico a pera. Occorre, infatti, scegliere i modelli adatti alla propria corporatura per esaltarla. Scopriamo quali sono.

Quando si parla di fashion, ogni corpo necessita di essere valorizzato il più possibile. Non è raro, infatti, fare scelte sartoriali non proprio azzeccate, mentre potremmo guadagnare tantissimo in stile se sapessimo optare per i giusti capi di abbigliamento. Ci sono outfit che possono valorizzarci e altri un po’ meno.

Parlando di silhouettes, il fisico a pera è uno dei più diffusi nell’universo femminile. Generalmente, è caratterizzato da spalle più strette rispetto ai fianchi e vanta una vita delineata. Scegliere, quindi, un paio di jeans che ci stiano bene può essere una vera sfida. Scopriamo insieme quali sono i jeans più adatti per il fisico a pera e un outfit con i jeans di tendenza per la stagione autunno-inverno

Fisico a pera, quali jeans scegliere: i pantaloni adatti

I jeans sono un capo di abbigliamento estremamente versatile: questi pantaloni sono in grado di mettere in risalto i punti di forza, nascondendo anche eventuali imperfezioni. Combinare comfort e tendenze attuali è importante per sentirsi alla moda e al meglio con se stessi. Per scegliere i pantaloni adatti, vanno tenuti in considerazione alcuni aspetti come il baricentro: se il baricentro è alto, allora sarà meglio optare per dei modelli a vita bassa o a vita media, così come per i jeans cropped.

E se il baricentro è basso? In quel caso, meglio scegliere un jeans lungo e a vita alta. Da tenere in considerazione sono anche i jeans bootcut e i flare, che accompagnano le curve. Anche un taglio regular può, comunque, andare bene. È bene, in ogni caso, che la scelta sia orientata su un pantalone – come detto – stretto in vita e largo su fianchi e gambe.

I modelli di jeans da evitare e quelli da preferire

Da evitare, per chi ha un fisico a pera, sono i modelli jeans mom, i carrot e gli slouchy, così come i chinos a vita media, i cargo pants, i pantaloni troppo stretti e quelli senza tasche sul sedere. Per chi ha questo tipo di corporatura, meglio evitare anche i jeans skinny.

In vendita, è possibile trovare varie opzioni come i Levi’s 725: questi sono a vita alta, perfetti per un fisico a pera. Da considerare anche i bootcut e a zampa targati Zara: anche se corti nella parte della caviglia, è importante che siano a vita alta.