“E’ esausto”: Re Carlo, l’annuncio è il peggiore possibile: come sta davvero

Le ultime notizie riguardanti Re Carlo fanno preoccupare tutti i supporter della Royal Family in giro per il mondo: cosa è emerso e come sta il sovrano d’Inghilterra.

La rottura tra Harry e la Royal Family non era certo lo scenario che i fan dei reali si sarebbero aspettati e che avrebbero auspicato dopo la tragedia che ha colpito i discendenti di Re Carlo della compianta Lady Diana. Proprio la prematura e drammatica morte della principessa ha fatto sì che l’opinione pubblica mondiale si stringesse attorno ai due fratelli e che guardasse loro con favore e affetto.

Dopo quanto gli è capitato, tutti sognavano di vederli crescere e prosperare insieme, essere i pilastri della monarchia britannica insieme alle loro consorti e ai loro figli. Com’è andata è noto a tutti, Harry è scappato dall’Inghilterra vomitando rabbia e rancore nei confronti della monarchia e di come vengono gestite umanamente le cose all’interno della sua famiglia d’origine.

Questo ha creato uno strappo che per il momento non è stato sanato, nonostante lo scorso anno sia Re Carlo che la principessa Kate hanno lottato contro un tumore. La malattia dei due reali avrebbe potuto riavvicinare i litiganti, spingerli a deporre l’ascia di guerra per mettere al primo posto ciò che conta davvero, l’affetto reciproco.

Il Principe Harry ci ha provato a modo suo, rilasciando un’intervista nella quale ammette candidamente di volersi riavvicinare al padre e di voler sanare quello strappo che lui stesso a creato. L’intervista però è stata strumentalizzata e il fatto di aver posto le condizioni di salute del padre al centro della questione è stato visto come l’ennesimo errore comunicativo compiuto dal Duca di Sussex.

Re Carlo è esausto, ma riguardo cosa?

In un recente articolo pubblicato dal New York Times viene approfondita la questione e si parla delle possibilità di un ricongiungimento tra padre e figlio. L’autore sottolinea come tutti siano stanchi di questa situazione e di come viene trattata quotidianamente dalla stampa. Per questa ragione le dichiarazioni di Harry non sono state accolte con favore, sono l’ennesimo tassello di un’esposizione mediatica che la Famiglia Reale vorrebbe evitare.

All’interno dell’articolo in questione viene citata la testimonianza dell’esperto di storia reale britannica Ed Owens, il quale sottolinea come Carlo III sia “esausto della continua faida con il figlio che lui non può risolvere”. Una stanchezza che però riguarda ogni aspetto della sua vita come dimostra la maggiore presenza di William agli eventi mediatici e politici per sgravare il padre dagli impegni e cominciare a prenderne il posto.

Sia in Inghilterra che negli USA ci si chiede se Carlo sarà in grado di sanare la frattura che si è creata prima che sia troppo tardi. Come emerso in più occasioni, infatti, William è il più ferreo nel negare una possibilità di riconciliazione al fratello e se Carlo non riuscisse a convincerlo prima dell’inevitabile le chance di rivederli uniti sarebbero pari a zero.