Come abbinare i jeans skinny: gli outfit per un look casual chic

Abbinare gli skinny jeans è davvero semplice. Ci sono diversi outfit, in stili molto diversi, che includono questo capo.

Gli skinny jeans sono, ormai, diventati un vero must-have nel guardaroba delle donne. Si tratta di un capo di abbigliamento pratico, versatile e comodo, a cui è molto difficile rinunciare. Sono, infatti, in grado di adattarsi perfettamente a ogni tipo di look.

Dal look casual a quello chic, si trasformano alla perfezione per ogni occasione della giornata, rispondendo a ogni esigenza di stile. Scopriamo, quindi, come abbinare i jeans skinny e quali sono gli outfit per un look casual chic che sia comodo, ma anche raffinato.

Come indossare i jeans skinny: il significato e a chi stanno bene

Il significato del termine “skinny” è “aderente”, ovvero un qualcosa che si adatta in modo perfetto alla pelle. I jeans skinny si caratterizzano per una vita piuttosto alta e per essere molto stretti alla caviglia. Questo li rende letteralmente perfetti per la primavera e per l’estate, ma anche per stagioni come l’autunno e l’inverno poiché permettono di abbinarli perfettamente a diversi tipi di outfit. In genere, questi jeans stanno bene alle donne dal fisico a rettangolo, quindi dalle gambe lunghe e atletiche, ma sono perfetti anche per le donne con il fisico a clessidra poiché sottolineano le piccole dimensioni della vita e tutte le curve delle gambe. E le ragazze formose? Niente paura… ci sono look perfetti anche per loro!

Come detto, comunque, questo tipo di jeans è adatto a ogni tipo di corpo. Per chi ha i fianchi stretti, meglio scegliere dei jeans skinny a vita alta e che abbiano una vestibilità un po’ meno elasticizzata. Per chi ha i fianchi più larghi e le gambe più sottili – come il fisico a mela – meglio indossare dei jeans a vita bassa abbinabili a una blusa da mettere all’interno dei pantaloni. I jeans skinny vanno benissimo anche per chi ha spalle e fianchi larghi e vita stretta (il classico fisico a clessidra). Per chi ha il corpo a pera, con cosce e fianchi più larghi, l’ideale è provare degli skinny jeans a vita alta o normale, con una cintura che possa valorizzare anche le curve.

Gli outfit per donna: i jeans skinny con stivali e non solo

Se in estate e in primavera questo tipo di jeans può essere perfettamente abbinato a t-shirt, crop top, top lunghi, canotte basic, cardigan leggeri e simili, in autunno e in inverno sono perfettamente abbinabili a maglioni oversize, corti o lunghi, ma anche a maglioncini dolcevita, camicie, felpe e blazer oversize per nascondere i fianchi e dare movimento. Una variante interessantissima da abbinare agli skinny jeans è la camicia crop top, che permette di dare un po’ di volume in più alla parte superiore dell’outfit (stratagemma utilissimo per mascherare almeno un po’ le spalle troppo strette). Potreste, poi, semplicemente indossare una camicia da infilare nella parte superiore dei jeans e da abbinare a un paio di sandali dal tacco alto per slanciare la figura o a un paio di décolleté.

Per quanto riguarda le scarpe, gli skinny jeans sono abbinabili davvero con tutto. Pensiamo alle sneakers, magari con una suola leggermente rialzata e spessa. È possibile abbinarli anche a degli stivali alti, stivali bassi e stivaletti, che sono sempre perfetti per dare un tocco chic a qualunque tipo di abbigliamento. Quando si pensa a un paio di jeans vengono in mente, essenzialmente, look sportivi o al massimo casual, ma c’è modo di sbizzarrirsi con gli skinny jeans per creare tanti look differenti, anche molto glamour. Gli stivali, soprattutto quelli a tacco alto – come detto – sono indicati proprio per un look chic, così come un bel paio di décolleté!

Parlando dei colori, il nero è sempre la scelta migliore e imbattibile, quando si parla di eleganza. È un colore must-have per tutte le stagioni! Essendo in denim, ad ogni modo, questi vanno davvero con tutto: bianco, chocolate, bordeaux, rosso, tortora, blu notte, verde bosco e chi più ne ha più ne metta! Per un look da lavoro, il trucco è scegliere degli skinny jeans senza strappi e decorazioni, quindi il più basic possibile e abbinarli a un blazer a tinta unita. Per completare questo look, bisognerà dare particolare importanza agli accessori da scegliere con estrema cura: anche se possono risultare un po’ scomodi da indossare tutto il giorno, in questo caso i tacchi sono quasi un obbligo. Perché non indossare delle décolleté nude? In questo modo, si guadagneranno molti centimetri anche dal punto di vista visivo, facendo apparire le gambe più lunghe!