Cerchi ispirazione per i tuoi outfit invernali? Scopri quali sono i modelli di stivali must-have per l’autunno inverno 2024, per un look impeccabile anche nei mesi più freddi.

Gli stivali sono uno degli accessori immancabili nella stagione fredda, e l’autunno-inverno 2024 ci porta tanti modelli tra cui scegliere. Queste calzature, versatili e sempre di tendenza, si rinnovano ogni anno negli stili, nei materiali e nei dettagli e diventano veri protagonisti del look.

Le tendenze del 2024 spaziano tra stili classici rivisitati e modelli più audaci e originali, e offrono soluzioni perfette per ogni occasione, dal lavoro al tempo libero. Scopriamo insieme i modelli di stivali più in voga per l’autunno-inverno 2024, e come abbinarli al meglio ai vari outfit.

Stivali autunno-inverno 2024: il grande ritorno dei cuissardes

Gli stivali cuissardes, o stivali sopra il ginocchio, sono tornati alla ribalta nelle passerelle autunno-inverno 2024, rivisitati in chiave moderna. Dopo un lungo periodo di assenza dalle tendenze dominanti quest’anno questi stivali diventano un must-have. Il loro design avvolgente e slanciato è perfetto per chi desidera un look sensuale ma allo stesso tempo elegante.

Disponibili in diversi materiali, dal classico camoscio al moderno vinile, i cuissardes si prestano sia a look da giorno che da sera. Per un outfit da ufficio sofisticato puoi abbinarli a una gonna midi plissettata e un blazer strutturato, mantenendo un equilibrio tra eleganza e sobrietà. Se invece vuoi puntare su un look da sera più audace indossali con un abito corto in maglia o un minidress in pelle, per un effetto chic e audace. Questi stivali sono l’ideale nelle giornate più rigide perché proteggono buona parte della gamba senza rinunciare allo stile. Per un tocco glamour in più, opta per modelli in vernice nera o cuissardes con tacchi sottili, che slanciano ulteriormente la silhouette.

Stivali texani, un trend intramontabile anche per l’autunno-inverno 2024

Gli stivali texani, o cowboy boots, si confermano una delle tendenze chiave anche per l’autunno-inverno 2024. Spesso associati allo stile western, quest’anno i designer li propongono in versioni più sofisticate, con dettagli inediti e materiali pregiati come pelle lucida e ricami elaborati.

La caratteristica punta affusolata e il tacco squadrato rendono i texani un’opzione comoda ma di grande impatto. Si possono indossare con abiti midi fluidi per un effetto boho-chic, oppure con jeans aderenti e un maglione oversize per un look casual ma ricercato. Un altro abbinamento interessante è quello con gonne lunghe o pantaloni culotte. Non mancano le varianti più classiche, in pelle marrone o nera, perfette per chi preferisce uno stile minimal ma deciso. Per un twist più moderno, tra le proposte si trovano anche versioni con ricami a contrasto o inserti metallici, che aggiungono un tocco rock alla classica silhouette texana.

Stivali chunky, l’evoluzione del comfort

Gli stivali chunky, ossia quei modelli con suole spesse e tacchi massicci, sono diventati i protagonisti indiscussi delle ultime stagioni e continuano a dominare anche nell’autunno-inverno 2024. Il loro design robusto e accattivante è ideale per chi cerca un mix di comfort e stile e li rende perfetti per affrontare le giornate più fredde con sicurezza e praticità.

I modelli chunky sono particolarmente versatili e possono essere indossati in vari contesti. Per un look street-style abbinali a pantaloni cargo e una giacca oversize, oppure opta per un look più femminile indossandoli con una gonna corta e calze spesse. Il contrasto tra la silhouette robusta degli stivali e la delicatezza dei capi femminili crea un equilibrio interessante e molto trendy. Per quanto riguarda i colori, gli stivali chunky si trovano principalmente nelle classiche tonalità di nero e marrone, ma per chi vuole distinguersi con un tocco di eccentricità non mancano le varianti più audaci in bianco o colori pastello.

Autunno-inverno 2024, gli stivali da pioggia glamour

Anche gli stivali da pioggia, generalmente visti come un tipo di calzatura prettamente funzionale, si trasformano in accessori alla moda per l’autunno-inverno 2024. Quest’anno, infatti, i classici stivali in gomma vengono ripensati con dettagli glamour, come fibbie decorative, cinture e colori vivaci. Il trend vede anche l’utilizzo di materiali innovativi che rendono questi stivali non solo impermeabili, ma anche comodi e traspiranti.

Perfetti per affrontare le giornate di pioggia con stile, le galosce glamour si prestano a look casual e divertenti. Indossali con un trench color cammello e una borsa a tracolla, per un look pratico ma curato, oppure abbinali a leggings e una giacca imbottita per un outfit più sportivo. I modelli in nero lucido o con pattern animalier poi sono perfetti anche per un look meno casual, dimostrando che si può essere chic anche sotto la pioggia.

Il fascino ribelle degli stivali combat

Gli stivali combat, con il loro carattere deciso e ribelle, continuano a essere tra le tendenza moda anche per l’autunno-inverno 2024. Caratterizzati da lacci, suole carro armato e una struttura solida, questi stivali sono particolarmente adatti alle giornate fredde e piovose.

Il fascino e il successo degli stivali combat sta nella loro versatilità: possono essere abbinati a look casual o usati per aggiungere un tocco grintoso a un outfit più delicato. Per un look giornaliero indossali con jeans skinny e un maglione oversize, oppure, per creare un contrasto interessante, abbinali a un vestito leggero e una giacca in pelle.

Gli stivali combat vengono proposti in tanti colori diversi, dal classico nero al marrone fino alle versioni più colorate o con dettagli metallici. Sono la scelta perfetta per chi desidera esprimere personalità e audacia nel proprio stile, senza rinunciare alla comodità.