Spoiler Tradimento seconda serie: Kahraman nasconde un segreto? I sospetti di Oylum

Scopriamo insieme l’incredibile segreto che verrà rivelato con le prossime puntate della nostra amatissima soap opera Turca.

Ogni giorno possiamo assistere ad un nuovo appuntamento di una serie televisiva, l’ennesima, che arriva dalla Turchia ed anche lei riesce a catturare la nostra attenzione. Ci sono moltissimi colpi di scena e la storia è veramente interessante. Purtroppo sappiamo bene che sono state girate solamente due stagioni e, di conseguenza, stiamo arrivando verso la fine.

Noi oggi ti vogliamo svelare in anteprima un incredibile segreto che ti lascerà senza parole. Quindi, non ci perdiamo in troppe chiacchiere ed andiamo a vedere di quale si tratta!

Tradimento, Oylum ha scoperto tutti su Kahraman

Sembra non esserci assolutamente mai un momento di pace e relax per quanto riguarda i personaggi all’interno della nostra soap opera. Iniziamo dicendo che tra Oylum e Kahraman ci sarà un momento di crisi. Il motivo? Il giovane non accetta assolutamente che la ragazza ha donato un suo rene per Tolga.

Ecco quindi che esasperata dal comportamento del marito, decide di fare le valige ed andare a vivere dalla madre, Guzide. Per alcuni giorni non ci saranno assolutamente contatti tra i due, ma Kahraman scopre qualcosa di incredibile. Mualla gli ha sempre detto che la madre lo ha abbandonato ma non è vero.

Grazie a Senzai scopre che è accaduto il contrario. Ovvero Mualla ha portato via il piccolo e gli ha impedito di stargli accanto. Ecco che il ragazzo avrà un incontro con la madre davvero strappalacrime. Kahraman e Oylum, finalment faranno pace e gli racconterà tutto quello che ha scoperto sulla madre lasciando la moglie completamente senza parole.

La madre del marito è stata anche l’amante di Sezai. Oylum però sarà sempre un po’ gelosa di una certa Lalin, lui ovviamente le fa capire che non deve essere gelosa perché non sarebbe mai andato via dall’Argentina senza un eventuale figlio! La giovane, sembra essersi tranquillizzata fino a quando il suo passato non arriva nuovamente.

Dietro la macchina c’è Tolga e questo la preoccupa molto. Ecco che la macchina li sorpassa e tra di lei penserà che lui riesce sempre a rovinare tutto quello che vede. Che cosa succederà poi? Ancora non possiamo saperlo ma sicuramente ci saranno altri episodi al cardiopalma! Quindi, l’appuntamento è sempre quello quotidiano oltre all’appuntamento extra in prime time su Canale 5 che riesce a tenere incollati al piccolo schermo un numero incredibile di spettatori.