Altro che lacca! Un’amica parrucchiera mi ha svelato il (vero) segreto per avere la frangia ordinata tutto il giorno

Il vero segreto per avere sempre una frangetta perfetto non è poi così scontato. Andiamo a scoprirlo insieme!

Quando vogliamo essere in ordine tutto il giorno, specialmente se abbiamo deciso di fare la tanto amata e temuta frangetta, mettiamo un quantitativo, anche imbarazzante di lacca ma non cambia molto, confessiamolo. Ad un certo punto della giornata lei ha una vita propria ed inizia a muoversi! Ma questo era un problema del passato.

Noi oggi ti vogliamo indicare come puoi avere la frangetta sempre perfetta ma in un modo diverso. E’ il segreto di una parrucchiera. Siamo assolutamente certi che ti abbiamo incuriosito, quindi entriamo nel dettaglio.

Altro che frangetta con la lacca, il segreto per averla perfetta è altro

La frangetta è una parte integrante del look, specialmente in questo momento che sembra essere tornata molto di nota. Aggiungere una dose di brio a di eleganza allo stesso tempo. Il problema vero però è altro. Ovvero, quante volte abbiamo provato, specialmente se abbiamo un taglio corto come il caschetto, a farla rimanere immobile ma lei non ci accontenta?

Diciamo che la frangetta è bellissima appena usciamo dalla piega fatta ad opera d’arte dal parrucchiere poi nei giorni seguenti diventa ingestibile ed ha una vita propria! Quando ci sveglia al mattino, per via del fatto che la fronte produce un quantitativo maggiore di sebo, sembra impossibile da gestire facilmente.

Inizia ad andare da tutte le parti e quella forma perfetta che aveva quando ci é sembrata una buona idea passa velocemente. Ma, come in tutte le cose, bisogna conoscere il segreto dei parrucchieri, in questo caso. Noi oggi ti vogliamo svelare o meglio, tramite le parole di una parrucchiera famosa tra le star, Ericka Verret, che cosa fare.

Iniziamo dicendo che come prima cosa dobbiamo asciugare la nostra frangia con dei movimenti in avanti ed in indietro per cercare di appiattire tutti i ciuffi ribelli che possiamo avere. Poi districhiamo per bene con le dita e successivamente fissiamo con delle mollette. Successivamente passiamo il prodotto che non immaginiamo.

Non parliamo, ovviamente, della lacca, ma dello shampoo secco! Si assolutamente lui. Mettiamolo su di un pennello e passiamolo sulle radici solamente. Questo è un trucco incredibile che ci permette di non sprecare il prodotto e di non stenderlo dove non vogliamo. In un modo solamente aggiungiamo poco valore ma soprattutto impediamo che l’umidità e la sudorazione danneggino la nostra acconciatura che sarà perfetta per tutto il giorno. E tu lo hai mai provato prima d’ora? Siamo assolutamente certi che ti innamorerai della sua tenuta come è accaduto a noi!