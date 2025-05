Come finisce Tradimento? Epilogo drammatico per Guzide: ecco cosa scopre

Seppure ancora nel pieno del racconto, in molti si chiedono come finisca Tradimento: a quanto pare, Guzide sarà la protagonista di un epilogo piuttosto drammatico.

Il grande successo di Tradimento continua a gonfie vele. Dopo aver iniziato a fare compagnia il pubblico italiano di domenica sera, la soap turca si è spostata nella fascia quotidiana, poco prima dell’appuntamento solito di Uomini e donne, ed è riuscita ad ottenere degli ascolti impressionanti.

In queste ultime settimane, Tradimento sta tenendo parecchio banco e, soprattutto, sta mantenendo alta l’attenzione del suo pubblico con la scoperta shock fatta da Guzide ed Oylum. In seguito ad un drammatico incidente che l’ha vista coinvolta insieme a suo figlio, la giovane donna ha scoperto di non essere la vera figlia dell’avvocato di Tarik. E di essere, quindi, cresciuta in una famiglia che non è la sua.

Appena scoperta la drammatica verità, Guzide – insieme a Sezai – si è immediatamente messa sulle tracce di suo figlio biologico, tornando a casa però con un pugno di mosche in mano. Da quanto fanno sapere le anticipazioni del finale di stagione, però, sembrerebbe che la donna avrà modo di abbracciarlo ed incontrarlo solo verso le ultime puntate della soap, venendo a sapere un’altra tragica verità.

Colpo di scena sul finale di Tradimento: Guzide scopre chi è il suo vero figlio, ma..

Stando a quanto fanno sapere le anticipazioni di Tradimento, sembrerebbe che la ricerca di Guzide del suo vero figlio non avrà mai fine. Anzi, la donna sarà sempre più incuriosita di sapere cos’è successo al momento del suo parto e vorrà conoscere a tutti i costi la verità. Purtroppo per lei, però, quello che accadrà sul final di stagione non sarà affatto piacevole.

Quasi sul finire di Tradimento, infatti, Guzide verrà a sapere un retroscena shock: Tarik, che all’inizio si è sempre mostrato intento a conoscere la verità e ad aiutare la sua ex moglie, ha saputo tutto sin da sempre. Anzi, è stato proprio lui a scambiare i due bambini in culla. Le anticipazioni, infatti, rivelano che il vero figlio della coppia è nato con delle gravi malformazioni e lui, per evitare un peso del genere, ha scelto di darlo in adozione e far credere a Guzide che la loro figlia fosse Oylum.

Le ‘amare’ sorprese per la donna, però, non sono assolutamente finite qui. Scoperta la verità e rintracciata la vera identità di suo figlio, il cui nome è Murat, Guzide farà di tutto per incontrarlo e raccontargli tutto. Purtroppo, però, non ci sarà più nulla da fare perché il giovane è morto. Quindi, lei sarà costretta a recarsi sulla sua tomba per riconciliarsi con lui.