Moda donna: i jeans di tendenza per la stagione autunno-inverno

I jeans sono un capo di abbigliamento sempre di tendenza e amatissimo. Come la moda donna insegna, possono essere abbinati a tutto.

Con l’arrivo della stagione autunno-inverno, cambiano i capi di abbigliamento da indossare e il nostro guardaroba si trasforma nei colori: a farla da padrone sono, infatti, soprattutto i colori caldi. Ciò che, però, non cambia praticamente mai sono loro: gli intramontabili jeans.

Versatili e sempre alla moda, i jeans sono perfetti per ogni occasione: da quella informale con un look casual a quella elegante e più sofisticata. I jeans restano i protagonisti indiscussi del guardaroba. Scopriamo insieme i jeans di tendenza per la stagione autunno-inverno.

I jeans skinny non tramontano mai

Dai jeans sfrangiati ai jeans larghi, ce n’è davvero per tutti i gusti. Del resto, è davvero difficile che i jeans non piacciano a qualcuno. I jeans sfrangiati, ad esempio, sono tornati di moda davvero da poco. Tra i jeans di tendenza per la stagione autunno-inverno ci sono, però, anche i jeans skinny.

Sexy e attillati, sono la scelta giusta per chi desidera mettere in mostra le proprie curve. Realizzati in denim e aderenti su gambe e caviglie, per l’appunto, riescono ad adattarsi perfettamente al corpo esaltando la silhouette di chi li indossa. Generalmente, hanno un girovita basso o normale e sono realizzati utilizzando materiali elastici e cotone.

Sebbene ci sia chi preferisce dei modelli più comfy, anche i jeans skinny sanno garantire libertà di movimento e comodità. Senza contare che sono estremamente facili da abbinare agli altri capi d’abbigliamento: dalle t-shirt alle giacche, passando per camicie, maglioni e gli stivali.

Dagli anni Duemila a oggi, jeans blu scuro e jeans chiari

I jeans skinny sono nati tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, sebbene la loro popolarità abbia raggiunto l’apice nei primi anni Duemila. Simbolo di moda casual e giovanile, restano un classico che può essere reinterpretato a seconda delle tendenze del momento.

Gli skinny jeans sono il capo più pratico del mondo. Possono, ovviamente, essere disponibili in vari colori. I jeans blu scuro sono, ad esempio, un’ottima alternativa ai pantaloni eleganti e possono, infatti, essere indossati anche con camicia e tacchi alti.

Stesso discorso per i jeans neri – che sono sempre di tendenza – e quelli chiari di cui sono disponibili varie tonalità: i jeans bianchi sono, ad esempio, il top. A proposito di jeans bianchi, questi vanno bene – oltre che in estate – anche in autunno e in inverno da indossare, magari, con dei bellissimi cappotti lunghi e caldi.