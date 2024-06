Sono uno dei capi must-have dell’estate: 5 idee di outfit diversi da creare con i jeans bianchi, dal casual chic al look da ufficio allo street style.

I jeans bianchi sono uno degli evergreen dell’estate, sono un capo molto versatile, immancabile in ogni guardaroba, che può essere abbinato in vari modi e consente di creare look diversi, dal casual allo sporty chic fino ad outfit più eleganti, sempre alla moda.

In questo articolo ti suggeriamo 5 diverse idee di styling per abbinare i jeans bianchi, ma prima ti diamo qualche suggerimento pratico su come scegliere il fit giusto, come prenderti cura di questo capo e come valorizzarlo con gli accessori e i colori giusti.

Jeans bianchi, come scegliere il modello giusto

La vestibilità, insieme al lavaggio, è un elemento fondamentale nella scelta dei jeans, sia di quelli nel classico denim che di quelli bianchi, più estivi. I modelli di tendenza per l’estate 2024 vanno dai jeans a vita larga ai modelli oversize, dagli straight leg ai jeans boyfriend.

Gli skinny jeans invece non sono più i protagonisti indiscussi, anche se continuano ancora a mantenere un certo seguito tra le fashioniste. Scegli il modello che valorizza meglio la tua figura ed evita jeans troppo stretti se non ti senti a tuo agio, perché il bianco tende a mettere in risalto ogni dettaglio.

Come mantenere questo capo sempre nuovo

I jeans bianchi richiedono una cura particolare per mantenere a lungo il loro aspetto fresco e pulito. Come mantenerli sempre al top? Per prima cosa lavali separatamente o con altri capi bianchi e chiari, per evitare il trasferimento di colore dai capi più scuri sui tuoi jeans bianchi.

Il lavaggio a freddo aiuta a prevenire lo sbiadimento e il trasferimento di colore. Evita di utilizzare acqua calda o bollente, che può ingiallire i jeans bianchi.

Se i tuoi jeans bianchi si macchiano, agisci rapidamente: utilizza un pretrattante per macchie o una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio per rimuovere le macchie prima del lavaggio e mantenere il bianco brillante senza danneggiare il tessuto. Non utilizzare la candeggina, che può essere troppo aggressiva. Dopo il lavaggio, stendi i jeans al sole: i raggi UV naturali hanno un effetto sbiancante e aiutano a rimuovere eventuali macchie ostinate.

Jeans bianchi, 5 idee di outfit per l’estate

1) Look casual chic. Per un look elegante ma casual, abbina i jeans bianchi a un top o ad una camicia in seta color pastello: la seta, preziosa e raffinata, bilancia la semplicità dei jeans e aggiunge eleganza al tuo outfit. Per un tocco di glamour, completa il look con un paio di ballerine nude o in tonalità metalliche. Un blazer leggero, magari in lino, può essere un’aggiunta perfetta per le serate estive più fresche.

Gli accessori dovrebbero rimanere minimal: punta su orecchini a bottone e un orologio classico per un look elegante e pulito. Un altra opzione classica è abbinare i jeans bianchi con una maglietta a righe: completa il look con un paio di sandali o espadrillas per uno stile marinaro chic.

2) Outfit estivo: con blusa floreale e sandali. I jeans bianchi sono ideali per creare outfit freschi e leggeri: prova ad abbinarli a una blusa a fiori colorata per un look vivace e femminile. Scegli un paio di sandali con tacco medio o con un po’ di zeppa, per slanciare la figura senza sacrificare il comfort.

Una borsa di paglia o una tote bag in tela, tra le borse di tendenza dell’estate 2024, sono perfette per completare l’outfit, rendendolo ideale per una giornata di shopping o un pranzo all’aperto. Aggiungi un cappello a tesa larga e degli occhiali da sole oversize per un tocco di glamour estivo.

3) Look street style con una T-shirt e sneakers. Per un look moderno e urban, abbina i jeans bianchi con una t-shirt grafica e delle sneakers. Questo outfit è perfetto per le giornate in città o per eventi casual. Puoi optare per una t-shirt con una stampa originale o con un messaggio che rispecchi la tua personalità, o anche semplicemente una maglietta bianca.

Le sneakers bianche o colorate aggiungono un tocco sportivo e giovane. Puoi arricchire il look con una giacca di jeans o un bomber, a seconda del tempo. Se vuoi aggiungere il tocco finale a questo outfit street style scegli accessori come uno zainetto in pelle e un cappellino da baseball.

4) Look da ufficio con una camicia classica e mocassini. I jeans bianchi possono essere perfetti anche per un look da ufficio, se abbinati nel modo giusto. Prova a indossarli con una camicia classica, magari azzurra o a righe sottili, per un look professionale ma moderno. Completa l’outfit con dei mocassini eleganti o delle loafers, preferibilmente in pelle.

Aggiungi una cintura sottile in tono con le scarpe per definire la figura. Un blazer strutturato e una borsa a mano capiente renderanno il tuo look impeccabile e pronto per una giornata di lavoro. Per mantenere l’eleganza senza esagerare opta per gioielli discreti come un bracciale sottile o degli orecchini a cerchio piccoli.

5) Stile boho con kimono e stivaletti. Per un look boho-chic, abbina i jeans bianchi a un kimono stampato e a un paio di stivaletti in pelle scamosciata. Questo outfit è perfetto per le mezze stagioni o per una serata fuori con gli amici. Il kimono aggiunge al look un tocco etnico e artistico, mentre gli stivaletti conferiscono un’aria rilassata ma sofisticata. Scegli accessori con dettagli etnici, come una collana lunga con pendente o bracciali a più strati, per completare il look. Una borsa a tracolla in cuoio o una borsa con frange sono l’aggiunta perfetta per un outfit che unisce comodità e stile.

Il consiglio in più? Gioca con i contrasti tra il bianco e colori più scuri o vivaci come il nero, il blu navy, il rosso e il verde per creare outfit dinamici e interessanti. Gli accessori poi possono trasformare un semplice outfit con jeans bianchi in qualcosa di speciale: scegli con cura borse, scarpe e gioielli che completino il look senza sovraccaricarlo.