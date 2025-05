Love Bombing: che cos’è e cosa fare per evitarlo

Tecnica di manipolazione, il Love Bombing mira a ottenere il controllo emotivo in un rapporto. È, quindi, importante riconoscerlo e difendersi.

All’inizio, una storia d’amore può sembrare perfetta. Ci sono le attenzioni, i baci, gli abbracci, i messaggi, i regali e le dichiarazioni d’amore che non ci si aspetta. È bene, però, fare attenzione perché, quando l’intensità diventa troppa e tutto accade troppo velocemente, potrebbe trattarsi di Love Bombing.

Per la precisione, si tratta di una tecnica di manipolazione che è utilizzata nelle relazioni tossiche. Spesso, a usarla sono narcisisti o persone che hanno comportamenti di controllo. Scopriamo, nel dettaglio, cos’è il Love Bombing e cosa fare per evitarlo.

Differenza tra corteggiamento e Love Bombing: cos’è, i segnali e come evitarlo

Cos’è il Love Bombing? A prima vista, potrebbe sembrare puro romanticismo, ma il cosiddetto bombardamento d’amore nasconde ben altro: è una trappola emotiva assolutamente da evitare. All’inizio di una relazione, chiaramente è normale desiderare attenzioni ma, se queste diventano eccessive, non si tratta di un sano corteggiamento classico, ma di Love Bombing, appunto. È importante capire la differenza tra corteggiamento e Love Bombing: il primo è equilibrato e rispettoso dei tempi del partner; il secondo, invece, mira a ottenere velocemente il controllo emotivo della vittima, rendendola dipendente. Ecco i segnali del Love Bombing e come evitarlo.

Chiamate e messaggi continui. Regali costosi. Dichiarazione d’amore a pochi giorni dall’inizio della storia. Idealizzazione. Gelosia esagerata e isolamento, che allontana la vittima da familiari e amici. Richiesta di tempo e attenzioni continue.

La prima fase del Love Bombing è tipica di una relazione narcisistica e tossica, in quanto serve a creare una dipendenza affettiva, poi controllo e manipolazione. Il soggetto in questione può manifestare anche aggressività, criticando e allontanandosi in certi momenti. Ovviamente, nella vittima comportamenti del genere possono causare confusione, ansia, stress, depressione, sentimenti di colpa, mancanza di autostima, insicurezza e non solo. Ecco come evitare il Love Bombing e come comportarsi.

Se sei già coinvolta, metti fine alla relazione il prima possibile senza se e senza ma. Se è necessario, chiedi il supporto di familiari, amici e, ancora più importante, di professionisti come uno psicoterapeuta. Diffida sempre di chi corre troppo. Mantieni dei chiari confini sin da subito. Non accettare mai il controllo su di te.

Una relazione sana deve essere un valore aggiunto e non qualcosa che mina la tua salute mentale. Riconoscere il Love Bombing è il primo passo per cercare di difendere il proprio benessere emotivo. Scopri anche che cos’è l’Orbiting e che cos’è il Ghosting.