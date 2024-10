Ghosting: che cos’è e come si supera

Il Ghosting è una tattica molto utilizzata dal narcisista ed è un’enorme minaccia emotiva per la vittima. Ecco come difendersi.

Il narcisista adora avere il totale controllo delle persone e delle situazioni con cui entra in contatto. Molto spesso agisce in maniera tale da creare una rete di sostenitori intorno a sé che lo supportano nelle sue “esibizioni” pubbliche, mentre in privato fa in modo di creare relazioni sbilanciate delle quali è l’unico a tenere le redini. Il Ghosting è un’arma estremamente efficace e teatrale, con cui il narcisista esercita il suo controllo su una relazione.

Esattamente come ha deciso quando e come iniziarla, il narcisista decide anche quando e come terminarla, lasciando la propria partner – o il proprio partner – con una profonda frustrazione e una bassissima autostima. Scopriamo cos’è il Ghosting e come si supera, perché si tratta dell’unica arma che vale la pena imparare ad usare contro il narcisista.

Che cos’è il Ghosting

Il Ghosting sta, pericolosamente, diffondendosi sia quando si parla di amore che di relazioni di amicizia. Questo modo di fare vede la chiusura dei rapporti con una persona senza dare assolutamente spiegazioni: praticamente, sparendo da un momento all’altro. L’altra persona resta, quindi, piena di domande, dubbi e ferite, chiedendosi cosa sia successo e causando crisi di autostima.

Non è raro, quindi, pensare di essere colpevoli di qualcosa. In realtà, si tratta di un modo dell’altro di scappare per non confrontarsi e prendere atto delle proprie decisioni. Quando si parla di narcisismo, inoltre, il narcisista vede una conquista amorosa come una caccia e il rapporto amoroso come un continuo esercizio di dominazione sulla propria “dolce metà”. Quando semplicemente il cacciatore ha “esaurito” il nutrimento narcisistico che può ottenere dalla sua preda – in pratica, quando si è stufato di lei – passerà a cuor leggero a un’altra caccia, un’altra preda, un’altra fuga. Possono esserci, poi, motivi di stress e di disagio – come detto – nel sostenere delle conversazioni difficili.

Simile all’Orbiting, il Ghosting è, infatti, a tutti gli effetti una fuga dalle proprie responsabilità, che il narcisista mette in atto pur di non dare spiegazioni e non giustificare il proprio comportamento egoista e non empatico. Per togliersi rapidamente d’impiccio e passare alla sua caccia successiva, il narcisista taglia tutti i contatti con la sua preda. I suoi messaggi cessano all’improvviso, non risponde alle telefonate o a qualsiasi altro tipo di richiesta di contatto vocale, fisico o testuale. A volte, il Ghosting è preceduto da un furioso litigio oppure dalla semplice dichiarazione “non ti voglio più”, ma si tratta di casi rari. Il narcisista non si sente in dovere di dare spiegazioni per le sue azioni, per il semplice motivo che si sente al di sopra degli altri, al di sopra della morale comune e delle regole sociali.

Come comportarsi con chi fa Ghosting e come si supera

Non c’è niente di peggio che vedersi negate delle spiegazioni. I chiarimenti, infatti, servono a metabolizzare una chiusura. Purtroppo, il profilo psicologico di chi fa Ghosting – in amore o in amicizia – è di qualcuno che non sa assumersi le responsabilità delle proprie azioni e che teme il confronto maturo. In un certo senso, è anche una questione di potere. Il consiglio è quello di lasciare stare queste persone, anche se si vorrebbero delle spiegazioni. Si tratta, infatti, di una violenza psicologica a tutti gli effetti, in quanto si provoca un trauma alle vittime che avranno delle ripercussioni emotive. Durante l’assenza improvvisa del narcisista, le vittime sentiranno spezzarsi il legame di dipendenza emotiva che, nel frattempo, avevano instaurato con il narcisista e, ovviamente, subiscono un enorme trauma emotivo.

Bisogna rendersi conto che si tratta di problemi loro e non pensarci più, senza analizzare troppo gli eventi. Meglio voltare pagina, senza se e senza ma. Il “panico” avrà una durata variabile: dopo giorni o settimane di sofferenza fisica e psicologica, le vittime cominciano a riprendersi e ci si rende conto che, alla fine, non sono di certo morte senza la presenza del loro narcisista. Pian piano, si ricomincia ad avere maggiore fiducia in se stesse.

Come già accennato, il narcisista si crede superiore alle altre persone e crede di poterle sfruttare a proprio piacimento. Quando questa situazione si capovolge e le sue armi vengono usate contro di lui da qualcuno che se ne appropria, il narcisista finisce per andare in cortocircuito, poiché non si aspetta che una vittima si metta al suo livello diventando la sua nemesi. Il maggior successo di una vittima di abuso narcisistico sarebbe quello di utilizzare il Ghosting contro il narcisista: se il narcisista è convinto di avere la vittima in pugno, si sentirà ferito enormemente nell’orgoglio se questa, di punto in bianco, si dovesse sottrarre al suo controllo e alla sua continua violenza psicologica. Chi vuole ferire un narcisista e il suo ego spropositato, non dovrà fare altro che raccogliere tutte le proprie forze emotive e sparire.