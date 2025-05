Non sottovalutare mai questo segnale (insospettabile) del tuo corpo: stai rischiando davvero grosso

Il nostro corpo ogni giorno ci manda dei segnali, che siano positivi o negativi questi segnali sono il modo che il nostro corpo ha per comunicare con noi e non andrebbero mai ignorati.

Spesso questi sintomi vengono fraintesi o ignorati, ma ce ne uno da non ignorare mai, una fame precoce e persistente infatti non va mai ignorata e pur sembrando un segnale innocuo in realtà potrebbe essere qualcosa di molto più serio. La fame costante rappresenta in un campanello d’allarme che indica un’alterazione nei meccanismi naturali della regolazione della sazietà, questo significa che probabilmente si ha uno scompenso glicemico.

Probabilmente infatti si stanno consumando molti zuccheri, e il corpo sovraccaricato da zuccheri semplici, reagisce con una produzione eccessiva di insulina, che abbassa bruscamente i livelli di glucosio nel sangue innescando una nuova sensazione di fame. Più zucchero si assume più si ha fame e questo porta ad un ciclo infinito che se ignorato può diventare il principio di disturbi metabolici molto più gravi.

Stai consumando troppo zucchero, fai attenzione o le conseguenze saranno gravi

Il senso di fame che arriva troppo presto subito dopo aver mangiato indica che si stanno consumando troppi zuccheri all’interno della vostra alimentazione, probabilmente state consumando troppi alimenti processati con zuccheri aggiunti e con un alto contenuto glicemico che non solo innalzano rapidamente la glicemia ma non forniscono al corpo i nutrienti necessari per rimanere sazi.

Questo fa si che nell’organismo avvengano delle fluttuazioni glicemiche importanti e il corpo non riesce più a distinguere quale sia un reale bisogno energetico o se si tratta di una risposta automatica del proprio organismo all’abbassamento del glucosio nel sangue.

Questo porta il cervello a rilasciare di continuo la grelina, ovvero l’ormone della fame, mentre l’ormone della sazietà ovvero leptina non riesce a svolgere il proprio ruolo, questo porta a mangiare in continuazione alimenti che non sono probabilmente salutari ma pieni di zucchero e ci spinge quindi verso gli eccessi.

L’assunzione regolare di zuccheri aggiunti con il tempo non solo altera il metabolismo ma fa si che il nostro organismo non percepisca più i normali bisogni fisiologici.

La fame non sarà più una risposta naturale dell’organismo ma un riflesso condizionato da abitudini alimentari sbagliate e conseguentemente si avrà come risultato un aumento dell’apporto calorico che favorirà l’accumulo di grasso e conseguentemente anche il rischio di insulino-resistenza o patologie importanti come il diabete.

Se quindi notate affaticamento cronico, sbalzi d’umore, difficoltà cognitive e sonno disturbato probabilmente dovrete rivedere la vostra alimentazione poiché state abusando di troppi zuccheri raffinati. Riconoscere la fame precoce e il conseguente apporto eccessivo di zuccheri deve essere un segnale d’allarme da non sottovalutare o ignorare, dato che la nostra salute potrebbe essere in serio pericolo