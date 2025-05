Anticipazioni Tradimento puntate di maggio: tragedia per Selin, condizioni disperate

Grande attesa per le anticipazioni della soap Tradimento per le puntate di maggio: tragedia per Selin, condizioni disperate

Tradimento continua ad appassionare i telespettatori italiani, in attesa di sapere cosa succederà nelle prossime puntate. Gli spoiler per la prossima settimana, dal 20 al 25 maggio, vedono puntate con grande tensione.

Le puntate della prossima settimana di Tradimento vedono protagonista Guzide e Selin, ma non solo. Tolga troverà la forza di seguire il suo cuore, con la guida dei propri sentimenti. Realizzando di non poter amare Selin, nemmeno se la sua gravidanza fosse stata reale, prenderà il telefono e chiamerà Oylum. La sua proposta sarà audace: fuggire insieme, portando con sé il piccolo Can, verso un futuro lontano da tutto.

Tradimento, anticipazioni prossima settimana

Proprio mentre Kahraman sta per prendere il volo per l’Argentina, Mualla lo ferma rivelando che Can non è figlio di Behram, ma di Tolga, e questo darà a Mualla un aiuto per ritrovare Oylum, della quale non si hanno più notizie. Kahraman, saputa la verità, decide di comprendere e di non condannare.

Nessuna tranquillità per la nuova attività di Yesim nel campo delle pulizie, mentre la scoperta di Ilknur che il file col quale voleva ricattare Tarik è sparito, rimette tutto in discussione e mtte sotto accusa Yesim, come responsabile dell’accaduto. Tolga scopre intanto che la gravidanza di Selin era una sua invenzione, e la lite furiosa che scoppia finisce in tragedia, con Selin che cade dalle scale e perde conoscenza. La lite viene ascoltata al piano di sotto da Serra, che accusa Tolga, che verrà arrestato.

L’arrivo di Hakan a casa di Guzide crea nuove tensioni familiari, con Ozan che si rifiuta di riconoscerlo come fratello, mentre Tolga rimane in carcere, considerato un rischio per la libertà vigilata. Ozan, pieno di rabbia, chiede il divorzio a Zelis, e Hakan trova conforto in Umit, che lo accoglie come nipote, nonostante il legame di sangue con Guzide sia ancora incerto.

La situazione di Selin in ospedale resta grave e Oylum, anche se combattuta, le lascia dei fiori. Guzide sospetta che Ipek nasconda qualcosa riguardo a delle auto intestate a lei. Nel frattempo, Tolga telefona a Oylum dal carcere proponendole di fuggire insieme con Can. Oylum è combattuta tra la tentazione e la paura.

Il vero amore di Tolga per Oylum sembra emergere, ma il suo passato comportamento ambiguo solleva dubbi. L’episodio di domenica vedrà Oylum di fronte a una scelta cruciale: fuggire con Tolga o rimanere legata al suo doloroso passato. Come finirà la relazione tra Oylum e Tolga resta ancora un incognita per i fans della soap turca.