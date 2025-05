Elisa Isoardi senza trucco e senza filtri: com’è la conduttrice tra le mura di casa

Elisa Isoardi si è mostrata ai suoi fan su Instagram senza trucco e senza filtri, in una versione casalinga che ha poco da invidiare a quella che siamo abituati a vedere in televisione.

Da qualche tempo a questa parte Elisa Isoardi, splendida donna e straordinaria conduttrice televisiva, è tornata in carreggiata grazie a chi ha creduto nel suo talento e principalmente per merito della sua incredibile tenacia. Il successo televisivo si accompagna a quello mai interrotto sui social, dove la conduttrice possiede un’affezionata e calorosissima fanbase.

Come tutti i personaggi televisivi che hanno successo e una certa notorietà, anche Elisa ha dovuto combattere contro l’odio gratuito e immotivato di alcuni utenti che passano il loro tempo su internet a denigrare e cercare di rovinare la vita agli altri. Solo qualche mese fa è stata vittima di un pesante attacco di body shaming, un qualcosa di vergognoso che purtroppo è difficile da eradicare dal web.

Il post preso di mira era quello di presentazione di un lavoro, nel quale si vedeva l’ex reginetta di bellezza in costume a godere del primo sole e del primo mare di questo 2025 in una località in cui l’estate arriva prima che da noi. Forse per invidia o semplicemente per pura cattiveria c’è stato chi invece di complimentarsi ha sottolineato presunti difetti fisici.

Elisa Isoardi mostra tutta la sua bellezza senza trucco: è davvero meravigliosa

Con la sua classica eleganza ha lasciato perdere quei commenti evitando di rispondere a tono, consapevole del fatto che abbassarsi al livello di certe persone è utile quanto lottare con i mulini a vento. Una risposta indiretta a questi soggetti arriva a distanza di mesi con un altro post pubblicato in questi giorni dalla conduttrice.

Nella foto vediamo un primissimo piano del suo viso, privo di qualsiasi trucco o filtro bellezza. Si tratta di un selfie scattato dall’alto mentre si trova comodamente seduta sul divano di casa, in un momento della giornata dedicato al relax e al riposo, come sottolinea lei stessa nella didascalia: “Divano, relax, tv… ogni tanto ci vuole”.

Basta guardare l’immagine per rimanere spiazzati dalla sua bellezza, da come appaia probabilmente più bella senza trucchi di scena, luci preimpostate o l’utilizzo di tecnologie che alterano l’aspetto e lo migliorano. Semplicemente divina, come molti dei suoi fan si sbrigano a sottolineare nei commenti: “Super bella. La bellezza della TV italiana in assoluto”, scrive qualcuno, “Eli mia ❤️❤️ ma quanto bella sei??”, aggiunge qualcun altro.

La lista dei complimenti è praticamente infinita, ma sarebbe ridondante riportarne ulteriori in quanto solo una declinazione della stessa frase ripetuta all’infinito, perché d’altronde la bellezza della Isoardi è innegabile, per buona pace di quei pochi che si affannano a trovarne i difetti.