Ci sono modelli di jeans adatti a nascondere la pancia, in base al proprio fisico, senza dover rinunciare al comfort e all’eleganza.

I jeans sono un capo che non può mancare dal guardaroba di ogni persona. Scegliere il modello giusto è, infatti, di fondamentale importanza, quando si parla della forma del corpo. Non tutti abbiamo la stessa pancia, per cui trovare un paio di jeans adatto alla propria figura può sembrare una vera e propria sfida.

Valorizzare la propria silhouette è possibile. Esistono vari tipi di jeans che si adattano a ogni forma di pancia. Come fare, però? Scopriamo di più sui jeans e, in particolare, sui migliori modelli per nascondere la pancia senza rinunciare a comfort e stile.

Fisico curvy, jeans per chi ha la pancia: i jeans modellanti e contenitivi che vestono benissimo

I jeans contenitivi per la pancia e modellanti rappresentano la soluzione ideale per chi è alla ricerca di comfort, oltre che di supporto senza dover rinunciare all’eleganza e allo stile. Si tratta di jeans – come i denim elasticizzati – che aiutano a modellare la figura, donando un effetto snellente oltre che un buon controllo sulla zona addominale. Questo, ovviamente – come detto – grazie a tessuti elastici che aiutano anche nel sostentamento della pancia.



Generalmente, i jeans per fianchi larghi e cosce grosse riescono a regalare una vestibilità perfetta, che si adatta alle forme del corpo per una silhouette armoniosa. Adatti a ogni occasione, questi jeans sono ideali per chi non vuole rinunciare alla moda e neppure alla comodità. Da chi ha la pancia piatta a chi è più piena, insomma c’è un jeans per ogni esigenza. In linea generale, soprattutto i jeans a vita alta sono un must-have e una scelta vincente, in quanto riescono ad allungare la figura definendo i fianchi.

Pantaloni donna per chi ha la pancia: fisico a clessidra e a mela

Per chi ha il fisico a clessidra e il fisico a mela, la scelta migliore ricade sui jeans a vita alta che riescono a cadere in modo fluido sul corpo. In questo caso, andranno evitati jeans troppo rigidi o voluminosi. I jeans a vita alta sono tornati di moda e sono, inoltre, perfetti per modellare e nascondere la pancia. I jeans a vita alta arrivano, praticamente, all’altezza dell’ombelico o poco sotto. Risultano piuttosto fascianti sui fianchi, mentre le gambe possono avere una linea dritta, aderente o molto larga, a seconda del modello.



A fare spostare in alto l’asticella dei jeans a vita alta sono, però, i jeans con corsetto incorporato. Questi modelli molto particolari presentano un pezzo di stoffa che sale oltre la cintura e che avvolge la parte alta dell’addome arrivando, addirittura, a modellarla in determinati casi. Alcuni modelli più complessi presentano anche una corsettatura vera e propria nella parte posteriore, cioè un sistema di anelli e di lacci incrociati che permette di “cucire addosso” il jeans assicurando una vestibilità praticamente perfetta. I modelli più semplici da indossare, più sportivi e con un sapore meno “gotico” hanno, invece, un sistema di bottoni o di zip che permettono di indossarli e di sfilarli molto rapidamente e senza aiuto.

Per il fisico a clessidra – che, normalmente, presenta un po’ di pancetta – si potrà optare tranquillamente per jeans skinny o super-skinny che seguano tutte le curve delle gambe e sottolineando la “strozzatura” del ginocchio e della caviglia. Un modello super-sexy da portare con tacchi vertiginosi per essere irresistibili. Se si è piccole di statura, un’idea perfetta consisterà nell’utilizzare scarpe nude oppure sandali dalle stringhe sottili, in maniera da mettere bene in mostra il piede e “guadagnare” qualche ulteriore centimetro in altezza anche dal punto di vista visivo. Chi ha un fisico a mela – caratterizzato, quindi, da fianchi larghi e rotondità all’addome con seno pieno – invece, può ricorrere anche a jeans a vita media, che riescono a risaltare le gambe. Ad esempio, una versione a zampa o degli skinny jeans, se abbinati a grandi camicie e maglioni. Vanno bene anche i cropped jeans, paperbag e carrot jeans, ma la scelta migliore restano i jeans a vita alta.

I jeans che snelliscono le gambe con un fisico a pera e un fisico a triangolo rovesciato

Se è chiaro come il sole che chi ha la pancia non deve indossare jeans a vita bassa ma, rigorosamente, jeans a vita alta o altissima, per quanto riguarda la linea della gamba ci possono essere moltissime varianti tra le quali si dovrà scegliere a seconda del tipo di fisico che si ha. Se si ha il fisico a pera, invece, il consiglio è di abbandonare completamente l’idea dei jeans skinny e di orientare la scelta su jeans boyfriend o mom jeans, due modelli caratterizzati da volumi morbidi sulle cosce e leggermente più stretti sui polpacci. Questo modelli accompagnano la figura senza alterarla, ma non ne mettono in risalto la sproporzione: sono perfetti!



Infine, per una donna dal fisico a triangolo rovesciato o che ha le gambe molto magre e con poche curve, invece, il modello ideale è il jeans a zampa di elefante o flare jeans. Questo modello, infatti, è sagomato in maniera da mettere in risalto le curve delle cosce accompagnandole fino al ginocchio e, dal momento che si allarga a campana, da quel punto in giù evitate di mettere in risalto la magrezza dei polpacci, che potrebbero risultare poco attraenti. Scoprite anche come vestirsi a seconda della forma del fisico.