Il limone congelato è ricco di benefici sorprendenti per la salute dell’organismo. Congelarlo è facile e può essere usato quotidianamente.

Noto da sempre per la sua bontà e versatilità in cucina, il limone è un frutto che apporta numerosi benefici alla salute dell’organismo. Non tutti, però, sanno che anche il limone congelato vanta delle proprietà benefiche non di poco conto. Il limone, insomma, non è utile soltanto per condire i piatti in cucina o come bevanda rinfrescante, ma anche e soprattutto per il nostro corpo.

Ci sono alcuni aspetti che potresti non aver mai considerato. Congelare il limone offre numerosi vantaggi. Scopriamo insieme i benefici del limone congelato e quali sono le proprietà benefiche sorprendenti che nessuno ti ha mai detto.

Le proprietà e i benefici del limone

Si parla spesso dei benefici terapeutici che il consumo di limone apporta a chi ne fa uso. Eccone alcuni.

È ricco di vitamina C: la vitamina C, oltre ad aumentare la risposta del sistema immunitario verso l’attacco di virus e batteri, svolge anche altri ruoli importantissimi. Per esempio, è un un toccasana per la mente, allevia lo stress, aiuta ad assimilare più ferro dai cibi che ingeriamo quotidianamente. E perché è importante congelare il limone? La risposta è semplice, proprio perché la maggior concentrazione di vitamina C risiede, per l’appunto, nella scorza che, congelata, può essere mangiata. Addirittura, la vitamina C presente nella scorza è dieci volte di più rispetto al succo. L’elevata quantità di vitamina C presente nel limone lo rende un potente antiossidante, capace anche di ridurre il rischio del tumore all’esofago. Rafforza il sistema immunitario e lo protegge: il limone congelato combatte molte malattie a cui siamo esposti ogni giorno come i classici raffreddori, le infezioni, l’influenza, insomma e i classici malanni stagionali. Aiuta a perdere peso: un buon rimedio ai chili in eccesso è dato proprio dal limone ghiacciato. Pare proprio che mangiarne quotidianamente aiuterebbe a combattere la presenza di lipidi nel sangue. In più, il limone è un disintossicante, dunque utile a prevenire il colesterolo cattivo depositato nel grasso corporeo. Disinfetta denti e gengive: ha molte proprietà tra cui quelle disinfettanti. Lo potete impiegare a vostro vantaggio. È utile per la pulizia dei denti, ma anche per la cura delle gengive ed è perfetto per aiutare il corpo a depurarsi da scorie e tossine in eccesso. Questo perché il limone ha anche un effetto disintossicante. Contrasta i tumori: il limone possiede la capacità di disintossicare l’organismo e frena l’azione dei radicali liberi per prevenire lo sviluppo di diverse malattie. Ciò che in pochi sanno è che il limone congelato svolge una funzione importante nella lotta contro i tumori. Il limone congelato pare sia un ottimo rimedio per proteggere l’organismo dai trattamenti aggressivi, rafforzando le difese naturali e combattendo le cellule maligne. Avendo proprietà alcalinizzanti, altera l’ambiente ideale per le cellule del cancro, ostacolandone la proliferazione. Alcuni studi, inoltre, hanno dimostrato che la presenza di limonoidi – del quale, appunto, il limone ha grandi quantità – contrasta le cellule che provocano il cancro al seno.

Come congelare i limoni e conservarli per mantenerli succosi

Che il limone sia, di per sé, ottimo per la salute del nostro organismo è piuttosto noto: basti pensare all’acqua e limone e ai suoi benefici, se bevuta di prima mattina a digiuno. Ma il limone, oltre a depurare dalle tossine il nostro corpo, ha altri sorprendenti benefici se usato congelato. Congelare i limoni è un ottimo modo per conservarne il sapore fresco e le proprietà benefiche, appunto, ma bisogna saperlo fare correttamente. Ecco come.

Lava e asciuga correttamente il limone, per rimuovere eventuali residui di sporcizia e pesticidi. Decidi se conservarlo a fette o intero. Riponi il limone all’interno di sacchetti per alimenti o di contenitori ermetici. Chiudi bene tutto per evitare che il limone entri in contatto con l’aria. La temperatura del congelatore deve rimanere costante e abbastanza bassa.

Ovviamente, presta attenzione al congelamento per non compromettere la qualità del limone ed evitare che si deteriori in fretta. I limoni congelati devono essere consumati, preferibilmente, entro circa tre mesi.

Come utilizzare i limoni congelati?

I limoni congelati possono essere utilizzati in vari modi, grazie alla loro versatilità. Questo, ovviamente, può variare in base anche al fatto se sono stati congelati interi o a fette. Ecco cosa puoi fare.

Grattugiare la scorza direttamente da congelata, se si tratta di limoni interi. Questa avrò ancora un gusto fresco e darà sapore a piatti salati, dolci e bevande. Prepara tè o bevande fresche con le fette di limone congelate, facendole scongelare a temperatura ambiente per qualche minuto. Puoi preparare salse, dolci e dessert, anche con il succo.

Il limone congelato, generalmente, si presta alla perfezione per piatti cotti e bevande gustose. Scopri anche come conservare i limoni tagliati per giorni senza farli seccare e come riutilizzare le bucce di limone.