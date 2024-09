Jeans per fisico a mela: quali scegliere per un outfit perfetto

Proprio come il fisico a pera, anche il fisico a mela ha le sue caratteristiche. Esistono dei modelli di jeans più adatti di altri.

Parlando di moda, è sempre opportuno tenere a mente che ogni corpo va valorizzato in base alla sua forma. Chi ha un fisico a pera, ad esempio, utilizzerà un certo tipo di outfit, così come chi ha un fisico a mela, un fisico a rettangolo, un fisico a diamante, un fisico a clessidra o di altro tipo. Se sappiamo scegliere i giusti capi di abbigliamento, possiamo guadagnare molto in stile e in comfort.

A proposito di silhouette, il fisico a mela è uno dei più diffusi come il fisico a pera. Scegliere, dunque, un paio di jeans adatti può diventare una sorta di sfida. Scopriamo insieme quali sono i jeans più adatti per il fisico a mela, ovvero per chi ha un corpo caratterizzato da fianchi larghi e cosce grosse.

Fisico a mela: quali sono i jeans per fianchi larghi e cosce grosse

Senza alcun dubbio, i jeans rappresentano un capo di abbigliamento versatile. Si tratta di pantaloni che mettono in risalto i punti di forza e che possono, al tempo stesso, nascondere le imperfezioni. Per sentirsi al meglio con se stessi, è consigliabile cercare di combinare comfort e tendenze.

Un fisico a mela è, comunque, caratterizzato da una silhouette arrotondata – fianchi larghi e rotondità all’addome – seno pieno, braccia e gambe più asciutte. Per un fisico a mela, occorre optare per dei jeans a vita media che mettano in risalto gambe e vita. Pensiamo, ad esempio, a una versione a zampa per un look casual chic. Degli skinny jeans vanno bene se abbinati ad ampi maglioni o camicie. Ottimi anche i mom jeans.

Da valutare anche dei cropped jeans – che terminano sopra la caviglia – oppure i paperbag e i carrot jeans. La scelta migliore sono i jeans a vita alta che definiscono la vita, mentre vanno evitati quelli a vita bassa.

Gli errori da evitare con i jeans per fisico a mela

Come detto, è consigliabile scegliere i jeans in base al fisico di una donna. Proprio come per i jeans per fisico a pera, anche per i jeans per fisico a mela ci sono degli errori di styling che è meglio non commettere. Ad esempio, è bene sempre considerare la vestibilità, evitando di indossare pantaloni troppo larghi o troppo stretti.

Infine, prestate attenzione anche ai colori e alle fantasie che più vi piacciono, così da bilanciare il look e, al tempo stesso, cercate di valorizzare le gambe che sono il vostro punto di forza!