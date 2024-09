Skinny jeans: a chi stanno bene e per chi è meglio evitare

Versatili, comodi e aderenti, gli skinny jeans non passano mai di moda. Sebbene siano indicati per le figure slanciate, sono adatti a tutti.

Nell’ultimo periodo, gli skinny jeans sembrano tornati prepotentemente di moda, sebbene non abbiano mai realmente lasciato la scena. Capo imprescindibile nell’armadio di tante donne, hanno stile e fanno tendenza sposandosi con ogni tipo di outfit (sia che si tratti un abbigliamento elegante o casual).

Essendo particolarmente versatili, infatti, hanno la capacità di adattarsi a diverse occasioni. La loro caratteristica è la capacità di valorizzare la silhouette. Proprio per questo motivo, però, potrebbero non essere adatti a tutti. Scopriamo a chi stanno bene gli skinny jeans e per chi è meglio evitare.

A chi stanno bene gli outfit con skinny jeans donna

Tra i jeans di tendenza nella stagione autunno-inverno, ci sono gli skinny jeans che, da anni, sono per tante donne un must-have nel proprio guardaroba. Ma che significa skinny jeans, parlando di vestibilità? Gli skinny jeans sono il capo più pratico del mondo. Si tratta, nello specifico, di un modello che è caratterizzato da una lunghezza che arriva fino alla caviglia e da una linea decisamente aderente al corpo.

Come detto, gli skinny sono jeans perfetti per ogni occasione. Ci sonò, però, alcune donne che non si sentono tanto a proprio agio con questa tipologia di pantaloni, in quanto temono che le proprie imperfezioni possano essere messe in evidenza. Spesso, quindi, si pensa che questo capo di abbigliamento possa stare bene solo a chi ha una figura slanciata. Certamente, a una figura sottile stanno più che bene, ma c’è dell’altro.

Per chi è meglio evitare? Cosa c’è da sapere sui jeans che vestono benissimo

Sebbene chi abbia un fisico asciutto sia avvantaggiato per indossare gli skinny jeans, non significa che questi pantaloni siano solo per loro. Ma qual è il significato esatto di “skinny jeans“? Letteralmente, “skinny” vuol dire “magro” perché, del resto, è questo l’effetto che si ottiene quando si indossano gli skinny jeans. Questi jeans aderiscono al corpo diventando, quasi, una seconda pelle.

Sono in grado di mettere in evidenza le forme del corpo, creando un effetto particolarmente femminile. Dal tessuto elasticizzato, si adattano a ogni forma del corpo e sono comodi da indossare (anche se non per chiunque). L’importante è, infatti, scegliere il modello più adatto e trovare la taglia giusta per sentirsi a proprio agio, valorizzando le proprie curve.

Chi ha una fisicità slanciata può, certamente, optare per uno skinny jeans più aderente; chi, invece, ha una corporatura curvy può sceglierne uno elasticizzato in modo leggero. Un modello con vita alta, inoltre, è migliore per donne che hanno un corpo a pera o a clessidra. Gli skinny jeans a vita bassa, invece, sono indicati per le donne che hanno una vita più ampia.