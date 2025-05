6 ingredienti skincare da evitare a ogni costo secondo gli esperti: corri grossi rischi e non lo sai

Al giorno d’oggi la skincare è uno dei passaggi fondamentali se si vuole ottenere una pelle bellissima e lucente, tutti ormai utilizzano almeno una crema per il viso , ma fate attenzione, quando scegliete il prodotto dovete assicurarvi che sull’etichetta non vi sia uno di questi ingredienti.

Sul mercato si possono trovare moltissimi prodotti per tutte le esigenze di ogni persona, c’è infatti chi ha la pelle grassa chi secca, chi macchiata e chi inizia a vedere i primi inestetismi legati alla comparsa di rughe ed ha quindi bisogno di un prodotto che possa aiutare a minimizzare i difetti, qualsiasi sia la vostra esigenza fate bene attenzione che sul prodotto scelto non vi sia uno di questi ingredienti che potrebbe essere estremamente dannoso.

Sugli scaffali delle profumerie sono moltissimi i cosmetici esposti che promettono risultati eccelsi in poco tempo o che comunque sono mirati alla risoluzione di un inestetismo cutaneo. Parabeni, siliconi, solfati e fragranze sintetiche fanno apparire un prodotto sofisticato ma in realtà quello stesso prodotto potrebbe trasformarsi in un rischio silenzioso per l’equilibrio della pelle.

Secondo un’attenta analisi della lista INCI è fondamentale per distinguere ciò che nutre da ciò che altera la nostra pelle, ed è essenziale comprendere le implicazioni di una skincare consapevole.

Il lato oscuro della formulazione cosmetica : ciò che promette di proteggerci potrebbe minare la nostra salute

La skincare è un azione quotidiana fondamentale e realizzarla con prodotti di qualità e che siano idonei alla nostra pelle lo è ancor di più. L’utilizzo di parabeni e solfati in molti prodotti solleva infatti molte perplessità nella comunità scientifica. I parabeni sono infatti noti per la loro capacità di mimare gli ormoni estrogeni e sono oggetto di dibattiti per i possibili effetti sul sistema endocrino.

Mentre i solfati, pur essendo detergenti efficaci, spesso sono troppo aggressivi e alterano il film idrolipidico della pelle, per quanto riguarda i siliconi che sono ampiamente usati e conferiscono una sensazione vellutata, sembrano però ostacolare l’ossigenazione della cute e favoriscono quindi le occlusioni e le impurità.

Profumi sintetici , alcol e oli minerali sono altri componenti sconsigliati , l’impiego di tutti questi ingredienti sembra infatti risponde più alla conservazione e alla texture del prodotto e non alle esigenze dermatologiche reali della pelle, questo fa comprendere che non si tratta di elementi essenziali per la cura della nostra epidermide e che quindi essendo esclusivamente introdotti nel cosmetico per la conservazione e per la texture potrebbero danneggiare la nostra pelle.

La crescente attenzione verso la salute cutanea ha infatti acceso un dibattito sull’utilizzo di questi componenti portando i consumatori a riflettere e optare per alternative più sostenibili e dermo-compatibili.

Per poter realizzare una skincare consapevole e perfetta per la vostra tipologia di pelle occorrono dei professionisti che con degli strumenti possano valutare e realizzare un percorso personalizzato in modo da poter trasformare la vostra routine in un vero e proprio gesto di prevenzione per la vostra salute e per il vostro benessere.

Se volete utilizzare dei prodotti che pensino solo al benessere della vostra pelle si sconsiglia quindi l’utilizzo di tutti quei cosmetici che al loro interno contengono: solfati, siliconi, oli minerali, alcol, profumi sintetici e parabeni .