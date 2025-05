Makeup anti età, sono questi i trucchi che funzionano (davvero): gli esperti rivelano tutto

Scopri come ottenere un trucco anti-age impeccabile grazie ai consigli degli esperti, per un look luminoso e naturale che sfida il tempo.

Con il trascorrere del tempo anche la pelle del viso cambia, per questo motivo dovrebbe mutare anche la propria routine di make-up. Anche il minimo errore potrebbe fare apparire la pelle più vecchia, evidenziare le rughe e mettere in risalto i difetti. Ciò non significa dopo una certa età non ci si debba più truccare, ma sottolinea l’importanza di adeguare il proprio make-up alla propria età e alla propria pelle.

Nel mondo del makeup antiage, infatti, ogni dettaglio è cruciale. Star come Cate Blanchett dimostrano che è possibile apparire radiosi oltre i cinquant’anni attuando alcune strategie e degli accorgimenti specifici.

Con l’avanzare dell’età, infatti, l’obiettivo è creare un effetto lifting sena appesantire la pelle, mantenendo così un aspetto fresco e naturale. Gli esperti del mondo del makeup rivelano che il segre toper avere un aspetto da red carpet dopo i 50 anni consiste nell’utilizzo strategico di alcuni prodotti e di tecniche pensate appositamente per minimizzare le rughe e illuminare la pelle del viso.

Trucco anti-age: i segreti che funzionano davvero

Il segreto per un perfetto trucco anti-age è l’utilizzo di texture leggere, grazie alle quali è possibile evitare l’effetto pelle secca. Anche per questo motivo, il primo passo per la buona riuscita del trucco consiste nella preparazione della pelle; per farlo basterà utilizzare un detergente delicato, seguire con un tonico idratante, applicare un siero specifico, stendere la crema contorno occhi, idratare con una crema viso nutriente, proteggere con una protezione solare e completare con un primer prima del make-up.

Quest’ultimo è un elemento chiave per un trucco anti-age. La truccatrice delle celebrità, Autumn Moultrie sottolinea che l’applicazione del prime sulla palpebra mobile e sotto gli occhi aiuta a ottenere una base uniforme e levigata. In questo modo si andranno a nascondere le linee sottili e al tempo stesso si otterrà un makeup capace di durare tutta la giornata.

Il passo successivo consiste nel definire le sopracciglia, così da dare carattere allo sguardo. Se non si è troppo pratici di makeup è importante non esagerare con il contouring, così da evitare uno spiacevole effetto a macchie. Tuttavia, è fondamentale non dimenticare l’highlighting. L’illuminate utilizzato sugli zigomi e l’arcata sopraccigliare riesce a donare un effetto di luminosità e levigatezza. Sugli occhi andranno poi utilizzare le tonalità chiare e naturali, come il rosa quarzo o il beige, così da illuminare e sollevare i volumi del viso.

Infine, è necessario occuparsi delle labbra. Qui è possibile utilizzare tecniche come l’over.lining, così da ridefinire le labbra e ripristinare l’arco di cupido. Combinando una matita perfezionatrice con un rossetto liquido mat, è possibile ottenere un effetto volumizzante e moderno.