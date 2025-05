Mediaset, clamorosa indiscrezione: svelato il futuro della conduttrice più discussa

Nuovo terremoto in casa Mediaset: tempo di cambiamenti su Canale 5, via il volto tanto discusso.

Negli ultimi anni a Mediaset sono cambiate diverse volte le carte in tavola, con conduttrici improvvisamente scomparse dal palinsesto. Se c’è chi, come Maria De Filippi, non sembra avvertire aria di crisi, per un volto molto discusso di Canale 5 potrebbe essere arrivato il momento di cambiare aria.

Dopo il clamoroso addio a Barbara D’Urso, dopo che per anni era stata il volto di punta di Canale 5, per un’altra conduttrice è previsto un trasferimento su Rete 4. Si tratterebbe di un cambiamento non da poco che andrebbe a creare un nuovo scossone tra il pubblico della rete.

Tanto più che a dover cambiare aria è una delle pupille – come amano chiamarla sul web – di Piersilvio Berlusconi: Myrta Merlino. Ebbene, dopo essere stata chiamata a sostituire Barbara D’Urso per la conduttrice campana potrebbero cambiare nuovamente le carte in tavola.

Myrta Merlino, Pomeriggio Cinque al capolinea

Era il settembre 2008 quando Barbara D’Urso accendeva per la prima volta le luci di Pomeriggio Cinque, nato come costola di Mattino Cinque. Fino al 2023 la conduttrice campana ha tenuto ben salde le redini sul talk pomeridiano di Canale 5, divenuto poi anche un contenitore domenicale.

Così quando nel settembre 2023 Myrta Merlino è stata chiamata a sostituire la collega, il pubblico di Canale 5 ha dovuto fare i conti con un cambio di rotta rispetto a quello a cui erano abituati. Cambiamento che non ha pagato poi così tanto, con la Vita in diretta leader indiscussa della fascia pomeridiana.

Dopo due anni di conduzione di Pomeriggio 5, pare che per la Merlino sia tempo di un nuovo cambiamento. Stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia la conduzione della Merlino sarebbe arrivata ai titoli di coda, e nonostante Piersilvio Berlusconi abbia apprezzato il taglio giornalistico dato dalla conduttrice a Pomeriggio Cinque, potrebbe avere per lei altri piani.

Il futuro di Myrta Merlino non è infatti lontano da Cologno, Roberto Dandolo su Dagospia ha rivelato che la conduttrice passerà a Rete 4, senza portarsi dietro il formato di Pomeriggio Cinque. Con il cambio di rete, infatti, Merlino avrà un programma tutto nuovo e un format totalmente diverso rispetto a quello a cui ha abituato il suo pubblico.

Dopo aver sostituito Barbara D’Urso, pare che per la Merlino sia arrivato il momento di una nuova sfida: diventare l’Antonella Clerici di Mediaset. Sembrerebbe, infatti, che per lei è previsto un programma di cucina. Tuttavia, non sarà una sorta de La Prova del Cuoco in chiave Mediaset, quanto più un talk culinario con ospiti, opinionisti e una tavola intorno alla quale discutere di varia argomenti.