“Non mi sposo più”: annuncio choc a Verissimo, Silvia Toffanin reagisce così

Momento spiazzante nell’ultima puntata di Verissimo quando l’ospite di Silvia Toffanin svela di aver deciso di annullare le nozze in programma: la reazione della conduttrice palesa la sorpresa nel sentire quelle parole.

Sebbene Silvia Toffanin abbia preso da tempo la decisione di non convolare a nozze con il suo storico compagno di vita, la conduttrice ha sempre dichiarato che nel loro caso non c’è il bisogno di mettere tutto sotto contratto poiché il loro rapporto è saldo così com’è, la conduttrice di Verissimo è una grande fan dei matrimoni e delle storie d’amore a lieto fine.

Lo si è visto in questi anni quando i suoi ospiti hanno annunciato imminenti sposalizi o quando sono giunti in studio per condividere foto, immagini ed emozioni di quello che comunemente viene definito “Il giorno più bello della vita”. La Toffanin è così, spontanea, incurante dei giudizi sul fatto che si lasci trasportare dalle emozioni durante le interviste.

Questo suo lato caratteriale è anche ciò che la rende vera agli occhi del pubblico e che ne ha decretato negli anni un successo clamoroso. In un mondo televisivo sempre votato alla perfezione e all’imparzialità, in cui sinonimo di professionalità è ritenuto il distacco emotivo, mostrare le emozioni – se fatto in modo reale e non artefatto – fa tutta la differenza del mondo, avvicina il pubblico a chi conduce il programma.

Silvia Toffanin spiazzata dall’annuncio: “Non mi sposo più”

La conduttrice di Verissimo non è riuscita a trattenere le emozioni nemmeno durante l’ultima puntata, quando Paola Caruso le ha raccontato del dramma familiare che ha vissuto nei mesi scorsi. Come forse saprete, l’ex Bonas aveva deciso di convolare a nozze con il suo Gianmarco, ma qualche giorno fa ha dichiarato di aver fatto dietrofront.

Durante la confessione a Verissimo la soubrette ha spiegato di essersi ritrovata in una relazione a quattro, in cui partecipi del suo rapporto con Gianmarco c’erano l’ex compagna di lui e il padre di suo figlio: “Dimmi te se è una roba normale…Io non ho parole…Tremo”. La presenza attiva degli ex nella loro vita era diventata così ingombrante da rendere complesso gestire tutto, anche perché pare che ci fosse un preciso disegno da parte di entrambi.

Continuando la sua confessione, infatti, Paola Caruso spiega le ragioni di questo cambio repentino e drastico: “Ho scoperto che lei si sente con il padre di mio figlio”, rivelazione che lascia spiazzata la conduttrice che le risponde di getto: “Come?”. A quel punto l’ospite continua: “Capito? Non solo (sono ovviamente sempre presenti nelle loro vite perché partecipi delle vite e delle decisioni riguardanti i figli, ndr), non so da quanto ma queste due persone intrattengono rapporti al solo scopo di rovinarmi la vita”.