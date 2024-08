L’ombretto è una parte fondamentale per un make-up che si rispetti. Con l’arrivo dell’autunno, sono diversi i colori che fanno tendenza.

Con l’arrivo dell’autunno, arriva la voglia di aria frizzantina, foglie che cadono, pioggia e giornate fatte di tazze di tè caldo e nuovi obiettivi da raggiungere. I colori della natura sono protagonisti assoluti – soprattutto marrone, arancione e giallo – e così anche le palette di ombretti che possono accompagnarci in quella che è la stagione più suggestiva dell’anno.

Le tendenze per l’autunno, quando si parla di ombretti e make-up, portano con sé novità. Ci sono, soprattutto, tonalità avvolgenti e sfumature calde che riescono a creare dei look perfetti per la stagione autunnale. Scopriamo quali sono i trend per l’autunno, quando si parla di ombretto.

Make-up stagione autunno-inverno: l’ombretto e le sue tonalità terrose

Quando si parla di tendenze per il trucco del viso, è impossibile non parlare di ombretti. Ad essere un vero e proprio trend in autunno sono le tonalità terrose: queste richiamano le foglie che cadono. La stagione autunnale si presta particolarmente alla sperimentazione di texture e colori diversi. In linea generale, le tonalità che evocano i colori della natura sono, soprattutto, quelle calde.

Colori dai toni terracotta sono tra i più apprezzati: basti pensare a colori come il marrone bruciato, il ruggine o anche l’arancio bruciato, i quali richiamano le foglie della stagione per look avvolgenti. Via libera a colori come bronzo e oro: si tratta di tonalità metalliche che possono dare un tocco di brillantezza e che sono particolarmente indicate per il make-up della sera.

Ottime anche le tonalità neutre, così come i toni prugna o borgogna. Per “neutri” si intendono colori come il marrone chiaro, il beige o il taupe. Prugna e borgogna sono perfetti per donare profondità agli occhi. Per quanto riguarda l’ombretto, è possibile utilizzare anche il grigio scuro, il nero e il verde scuro, oltre a ombretti metallici e glitterati: nero e grigio sono indicati per gli smokey eyes, mentre il verde scuro richiama freschezza e natura. Un ombretto glitterato o metallico è, poi, perfetto per un tocco glamour.

Trend per il trucco viso

Oltre alle palette di colori caldi, è possibile ricorrere a basi idratanti e luminose, oltre che a fondotinta e fard cremoso o in polvere da applicare con movimenti circolari affinché si ottenga un risultato il più naturale possibile. A tal proposito, ci si può aiutare con le dita, pennelli o spugnette. Anche l’illuminante, il mascara volumizzante e l’eyeliner sono dei must della stagione autunnale.

È possibile, inoltre, utilizzare – oltre al classico ombretto in polvere – un ombretto in crema, mixando le due opzioni e diverse sfumature. Qualche esempio? Color rame nella parte esterna dell’occhio, color ocra sulla palpebra e un po’ di bordeaux per completare il look autunnale. Infine, non dimenticate che, come si può trasformare un ombretto in rossetto, allo stesso modo il gloss può essere utilizzato sì per le labbra, ma anche sulle palpebre per ottenere un effetto wet look (magari, in color cioccolato o prugna per l’autunno).