Trucco occhi color prugna: perfetto per uno sguardo super sexy!

Trucco occhi color prugna: è l’ultimo make up trend per l’inverno 2022. Facile da fare e semplice da abbinare con quasi tutti i look e tipi di outfit. Scopri i segreti per essere bellissima!

Con il make up giusto si fanno miracoli! Si possono nascondere tutte le imperfezioni, oltre che valorizzare i punti di forza del viso come occhi e labbra. C’è un trucco perfetto per ogni donna, a seconda delle diverse occasioni.

Sicuramente un make up da giorno è più ‘leggero’ rispetto ad uno da sera. Cambiano i prodotti da utilizzare e le combinazioni di colori da privilegiare. Facciamo alcuni esempi: per un bel trucco da ufficio l’effetto ‘acqua e sapone’ è quello da privilegiare; la parola d’ordine è sobrietà ed è preferibile usare, per occhi e labbra, tonalità nel rosa nude. Per la serie: il trucco c’è ma non si vede!

Il discorso però cambia se bisogna partecipare ad un party o ad una serata di gala. Il make up deve essere più elegante e ricercato, perfettamente abbinato alla mise. Per valorizzare al meglio gli occhi, fare un bellissimo smokey eyes nero-grigio è la scelta giusta.

Ad ogni inizio stagione c’è una nuova tendenza per il make up occhi. Per l’inverno 2022 spopola quella del trucco occhi prugna. Vediamo insieme come si realizza!

Trucco occhi color prugna: a chi sta bene e come farlo

C’è un make up occhi per ogni stagione. In primavera si utilizzano palette pastello, in estate si osa di più con ombretti sgargianti e, in inverno, vanno per la maggiore le nuance calde e avvolgenti che si ispirano ai colori della natura.

Per la stagione fredda le tonalità più utilizzate sono: il marrone in tutte le sue sfumature, il grigio (talvolta sfumato con il nero), l’oro, il bronzo e tutte le tonalità sottobosco.

Nella palette degli ombretti invernali non può mancare il color prugna; è perfetto per sfoggiare uno sguardo intenso e sexy. Ma il trucco occhi prugna non è una soluzione adatta a tutti i tipi di occhio. Va abbinato bene, in base anche ai capelli e all’incarnato.

La domanda da porsi allora è: a chi sta bene davvero? La risposta è semplicissima! Dona molto alle donne con occhi castani e capelli bruni con riflessi rossastri. Questo abbinamento cromatico è perfetto per rendere caldo e avvolgente lo sguardo e dare più risalto alle pupille.

L’ombretto prugna, inoltre, sta bene anche alle donne con occhi azzurri e verdi. Invece non dona per nulla a chi ha degli occhi neri, perché non riuscirebbe a valorizzarli al meglio.

Se da un lato il trucco occhi color prugna enfatizza lo sguardo dall’altro, però, mette in risalto alcuni inestetismi quali le occhiaie violacee. Ecco perché, prima di realizzarlo, è fondamentale coprirle bene utilizzando un correttore occhi con una punta di giallo tendente all’arancio.

Per un trucco occhi perfetto, da un po’ di anni la regola d’oro è: evitare l’effetto tono su tono. Questo perché il risultato finale deve essere quello di uno sguardo acceso, vivace e non appiattito.

Per realizzare un bel trucco occhi prugna, oltre all’ombretto si possono utilizzare un eyeliner nero e del mascara. L’eyeliner servirà per disegnare una bordatura alla palpebra superiore, partendo dall’angolo interno dell’occhio fino ad arrivare alla sua coda. Per completare il make up, basterà applicare quantità generosa di mascara sulle ciglia. Più facile di così…

Il trucco occhi prugna è molto bello anche nella versione abbinata al color oro. I due ombretti si fonderanno alla perfezione. Risultato: un eye look caldo, avvolgente e sensuale. Di seguito, l’elenco completo dei prodotti da utilizzare. Ti spieghiamo anche come realizzarlo alla perfezione, step by step:

Procurati un matitone occhi bianco, per creare una base luminosa; Scegli un ombretto marrone-prugna opaco, da sfumare nelle piega dell’occhio con un apposito pennello. Il colore va portato verso l’alto, senza arrivare alle sopracciglia; Abbina un ombretto oro metallico, da picchiettare con le dita sulla palpebra mobile; Sfuma un ombretto burro mat sotto l’arcata sopraccigliare; Utilizza un ombretto nude neutro medio opaco, da sfumare nell’angolo esterno e nella piega dell’occhio; Definisci le sopracciglia con una matita specifica; Termina il make up tracciando una riga di eyeliner e applicando uno strato generoso di mascara sulle ciglia.

Questo make up è perfetto per completare anche un look più ricercato. Si realizza in pochi minuti e con cosmetici che quasi tutte abbiamo nel beauty case. Non ti resta che sfoggiarlo!