Trucco labbra pop, è l’ultimo trend: ecco come farlo bene!

Trucco labbra pop: è il trend che spopola tra le giovanissime! Bellissime nuance fluo vestono le labbra, per un effetto a tutto volume. L’ispirazione arriva dalle passerelle dell’haute couture.

Ad ognuna il suo make up, più o meno sofisticato a seconda delle occasioni. Occhi e labbra sono protagonisti indiscussi. Ombretti e rossetti vanno scelti con cognizione di causa; bisogna sempre abbinarli a occhi, capelli e incarnato.

Le tonalità scelte per il proprio make up non è detto che vadano bene per le amiche. Ecco perché nessuno dovrebbe mai copiare un trucco a caso. Vanno analizzati una serie di fattori: grandezza degli occhi, conformazione del viso e, soprattutto, forma delle labbra.

Le labbra sono un importante biglietto da visita di sensualità. Ma non tutte hanno la fortuna di averle ben definite e carnose. Quelle troppo sottili o, addirittura, asimmetriche vanno valorizzate con il trucco giusto. Con il contouring si possono ingrandire, ottenendo un effetto volumizzante. Ma, questo, non basta. Bisogna scegliere anche i rossetti giusti!

Gli spunti per una bocca al bacio di certo non mancano! Per l’inverno 2022 c’è un nuovo trend a cui ispirarsi, ovvero quello del trucco labbra pop. Scopriamo insieme in cosa consiste!

Trucco labbra pop trend: la riscossa dei rossetti fluo!

Quando si parla di make up beauty e fashion ci viene in mente subito di puntare su un trucco nude, glowing, naturale. In realtà, possiamo osare di più, perché il make up è anche colore, contrasto tra nuance pop e look più sbarazzini e giocosi, dove occhi e labbra si vestono si sfumature vivaci e brillanti.

Questo inverno, per il trucco labbra, la moda del momento è lo stile pop, che scommette su nuance fluo. L’ispirazione arriva dalle passerelle dell’haute couture. Le labbra si vestono di colori sgargianti come il blu royal, il verde smeraldo, il rosa lilla e i rossi corallo, come nei mitici anni settanta.

Queste tonalità accese e vibranti rendono le labbra sensuali ed uniche. Ma a chi stanno bene davvero? Facciamo il punto insieme. In linea generale, i colori fluo esaltano l’abbronzatura e donano molto di più a chi ha una carnagione olivastra e ambrata. Ma, in base alla scelta delle tonalità, stanno bene anche a tutte quelle che hanno un viso pallido.

In particolare, per le carnagioni più chiare, il consiglio è di prediligere rossetti fluo rossi, arancioni o rosa candy, che donano all’incarnato un aspetto più sano e luminoso. Vanno invece evitati i rossetti gialli, che sono più adatti alle more o, comunque, a chi ha una carnagione scura.

Ma c’è anche un grande ritorno, ovvero quello del rossetto viola. Parliamo del colore più cool per l’inverno 2022. Anche questa nuance (proprio come il blu e il fucsia) è perfetta da abbinare con le carnagioni scure e ambrate. Per questo rossetto, la gamma delle sfumature è infinita!

Scegliere un lipstick fluo significa però avere delle accortezze particolari con il resto del trucco, per evitare l’orribile effetto ‘maschera di Carnevale’. La parola d’ordine è moderazione!

Il modo migliore per evitare scivoloni di stile è mantenersi leggere con il make up occhi. Per un trucco da giorno, è meglio puntare su uno stile acqua e sapone, magari nei toni del rosa nude, e lasciare in primo piano le labbra.

Per un make up da sera, invece, si può osare di più, abbinando un bel lipstick fluo ad un ombretto della stessa nuance o, in alternativa, a un eyeliner nero con effetto grafico. Infine, basta aggiungere del mascara per infoltire le ciglia, un tocco di blush sulle guance e il gioco è fatto! Per le amanti della manicure, via libera agli smalti fluo, da scegliere in abbinamento col rossetto.

Concludiamo con un consiglio su come stendere bene un rossetto fluo. Per un risultato impeccabile, va utilizzata sempre una matita per il contorno labbra, per garantire un’alta definizione. Risultato? Uno strepitoso effetto labbra lisce e ben curate!

Se stai cercando idee originali per il make up del party dell’Epifania, allora lasciati ispirare dal trucco labbra pop, facile da fare e di grande impatto.