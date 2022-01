I consigli dell’anno nuovo per essere (davvero) felici tra le lenzuola

La sessualità femminile è una delle cose più complesse che esistano: ecco i consigli per cominciare l’anno nuovo voltando pagina!

Il fatto che le donne siano complesse è uno dei cliché più famosi e abusati del mondo. Secondo i luoghi comuni saremmo particolarmente complesse soprattutto nella sfera emotiva e sessuale. È la verità? Ma assolutamente sì! Piuttosto che negarlo, quindi, abbracciamo la nostra vera natura e cerchiamo di capire come l’anno 2022 potrebbe essere la svolta nella nostra percezione di noi stesse!

Secondo diverse ricerche scientifiche, le donne etero raggiungono l’orgasmo molto meno spesso degli uomini. Questo avviene in ogni parte del mondo, a prescindere dal contesto culturale e sociale in cui le donne vivono.

Cosa ci rivela questo dato? Sempre lo stesso dato, vecchio come il mondo: la sessualità femminile è molto più complicata di quella maschile!

Il classico consiglio che si dà in questi casi suona più o meno così: “Per migliorare l’intesa sessuale è fondamentale raggiungere una buona comunicazione tra i partner”.

Per quanto possa essere vero, molto spesso i problemi di sessualità femminile non nascono dal rapporto con il partner, ma dal rapporto della donna con il suo corpo e con la sua sfera sessuale. Ecco allora che l’anno nuovo è il momento perfetto per voltare pagina. Cerchiamo di capire come instaurare un rapporto assolutamente nuovo, più piacevole e soddisfacente con noi stesse.

I consigli di sessualità femminile per cominciare il 2022 al top

I consigli che andremo ad elencare tra poco costituiscono degli spunti di riflessione (e di azione!) per sentirsi più a proprio agio con se stesse e, di conseguenza, in una relazione a due. Prova a metterne in pratica almeno qualcuno per cercare di dar voce alla parte migliore di te!

Ti piaci? Ma quanto ti piaci?

Uno dei problemi fondamentali delle donne nell’ambito della sessualità è il rapporto con il proprio fisico. Molte di noi si sentono poco attraenti (anche se non lo sono), poco proporzionate (anche se non lo sono) e, di conseguenza, molto insicure.

Per quanto possa essere difficile, il primo passo da fare per migliorare il rapporto con la propria sessualità è cominciare a piacersi di più.

Una delle frasi che più spesso si sentono dire in giro negli ultimi tempi è “tutti i corpi sono belli”. Si tratta di un’enorme sciocchezza. Non è vero che tutti i corpi sono belli, ma tutti meritano la stessa quantità di amore, cura e rispetto.

Questo significa che se non ti piaci, se c’è qualcosa del tuo corpo che proprio non ti va giù impegnati a cambiarla!

Ti senti appesantita? Comincia a fare un po’ di esercizio in casa, seguendo tutorial e video su youtube. Pensi che il tuo taglio di capelli ormai sia completamente passato di moda? Cambialo! La tua pelle ti sembra spenta? Comincia un periodo di trattamento specifico!

Non si tratta di fare grandi cambiamenti, ma piccoli cambiamenti giornalieri, focalizzandosi su piccoli problemi e impegnandosi a risolverli. Riconquista l’amore per te stessa e cambia tutto ciò che puoi per sentirti più bella. Anno nuovo, vita nuova, e nuovo amore (per te stessa)!

Conosci te stessa

Uno dei grandi tabù in merito alla sessualità femminile è quello che riguarda la masturbazione. Molte donne hanno ancora problemi a parlare di masturbazione e addirittura a praticarla in maniera soddisfacente.

Oltre al fatto che non c’è assolutamente nulla di male a procurarsi piacere in maniera autonoma e consapevole, la masturbazione permette di comprendere il funzionamento del proprio corpo, ma anche di capire cosa ci piace e cosa non ci piace.

Se sei tra coloro che hanno ancora poca confidenza con il proprio corpo dal punto di vista sessuale, il 2022 potrebbe essere l’anno per scoprire cosa ti piace davvero!

Comincia a fantasticare

Essere in coppia è il sogno di molte single, ma a volte dal punto di vista sessuale la vita di coppia è mortalmente noiosa. Comincia a capire se c’è qualche fantasia che vorresti mettere in pratica, qualcosa che ti piacerebbe provare.

Non si tratta necessariamente di mettere in pratica tutte le tue fantasie, ma anche solo cominciare ad averne è un ottimo passo per risvegliare la propria sessualità un po’ “addormentata”.

I libri sono un ottimo spunto per cominciare a fantasticare. Stiamo pensando proprio alla serie delle Cinquanta Sfumature! Se non hai ancora letto questi libri potrebbero diventare la tua prima lettura dell’anno nuovo.

E dopo aver scoperto quali fantasie ti piacerebbe concretizzare? È il momento di chiedere! Come? Con le parole giuste, senza rischiare, per sbaglio, di terrorizzare il partner!

Leggi Anche => Hai voglia di provare qualcosa di piccante? Ecco come non chiederglielo MAI!

Lascia stare la seduzione, coltiva il carisma!

Il carisma è la capacità di una persona di attrarre gli sguardi anche senza fare assolutamente nulla di particolare. Ci sono persone che semplicemente entrando in una stanza sono in grado di far voltare tutti dalla propria parte!

Di certo il carisma è una qualità innata che non si può imparare a tavolino. Quello che è certo però è che le persone carismatiche sono le persone che si trovano a proprio agio con se stesse (guardare per credere!)

Tra i consigli di sessualità femminile che tutte dovremmo seguire ce c’è uno in particolare, che ha che fare davvero poco con il sesso: miglioriamo la nostra autostima un po’ ogni giorno. Non concentriamoci su come potremmo far cadere gli uomini ai nostri piedi! Concentriamoci piuttosto su come possiamo migliorare giorno dopo giorno la nostra autostima e la nostra sicurezza. Diventeremo irresistibili!