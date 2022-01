“Perdevo sangue, la tremenda scoperta”: il dramma raccontato a Verissimo

Chi conosce Patrizia Pellegrino, sa bene che si tratta di un personaggio sempre solare. Eppure, proprio di recente ha raccontato un dramma da lei vissuto in prima persona.

Patrizia Pellegrino è un personaggio molto amato dal grande pubblico. Di recente è stata anche tra i concorrenti del Grande Fratello Vip dove, pur rimanendo per breve tempo, è stata in grado di farsi apprezzare e conoscere meglio da chi ancora non conosceva il suo modo di essere.

Eppure, tra le cose da sapere di lei c’è anche un dramma che l’ha colpita in prima persona e del quale ha parlato in studio a Verissimo con Silvia Toffanin. Un racconto drammatico che ha lasciato senza parole il pubblico in studio e quello da casa ma che, come lei stessa ha ammesso, l’ha resa più forte e maggiormente in grado di apprezzare quello che ha.

Patrizia Pellegrino e il dramma che ha raccontato a Verissimo

Attrice molto amata dal grande pubblico, Patrizia Pellegrino si è raccontata a tutto tondo nel salotto di Silvia Toffanin e l’ha fatto portando alla luce un grande dramma che l’ha coinvolta in prima persona e che le ha cambiato del tutto la vita.

Tempo fa, infatti, Patrizia ha scoperto di avere delle perdite di sangue che inizialmente aveva imputato ad un problema ginecologico. Una volta fatti i dovuti esami, ha però scoperto che in realtà si trattava di un tumore al rene.

LEGGI ANCHE -> Selvaggia Lucarelli e la malattia della mamma: “Era una donna infelice”

Una notizia che i medici le hanno dato in modo diretto e privo di empatia ma che hanno accompagnato con la notizia che si trattava di un tumore circoscritto e quindi salvabile.

Come da lei raccontato, quindi, è stata operata ed essendo ancora al primo stadio ha potuto evitare la terapia farmacologica. Oggi, quindi, è grata per avercela fatta e per poter ancora vivere, ridere, ballare e passare il suo tempo con le persone che ama.

Ovviamente si è trattato di un periodo davvero difficile ma che l’ha aiutata ad affrontare la vita con maggior forza.

LEGGI ANCHE -> Oggi è un’attrice premio Oscar, ma sapete cosa faceva prima del successo? Da non credere

Una forza che ora le è rimasta attaccata addosso e alla quale si è unita la capacità di saper apprezzare le cose più piccole e quelle più grandi ma a cui spesso non si pensa come, ad esempio, l’essere vivi.