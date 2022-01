È stata una delle veline più belle e amate di Striscia: ecco com’è oggi

A venti anni e più dal sul debutto in tv, una delle veline più belle e amate di Striscia la Notizia è ancora in ottima forma. Ecco com’è diventata e cosa fa oggi.

Ci sono personaggi che non hanno bisogno di presentazioni e tutto perché basta vederli di sfuggita in tv o sentirne il nome per capire subito di chi si tratta.

Tra i tanti a cui potremmo pensare ci sono anche le famose veline di Striscia la Notizia. Tra loro infatti, ce ne sono alcune che negli anni si sono fatte conoscere ed apprezzare al punto da diventare dei veri e propri simboli in tv. E tra le tante, una in particolare è riuscita ad entrare nel cuore dei telespettatori. Scopriamo di chi si tratta e com’è diventata oggi.

Da Striscia la Notizia ad una vita incredibile: ecco com’è oggi Elisabetta Canalis

È indubbio che tra le tante veline di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis sia tra le più amate di sempre. Bellissima e simpatica ha saputo conquistare gli spettatori, debuttando ormai più di vent’anni fa e facendo carriera nel mondo dello spettacolo.

Una carriera così riuscita che ad oggi in pochi ricordano i suoi esordi, concentrandosi di più sul suo splendido presente.

Nota ai tanti anche per le sue love story (una tra tutte quella con George Clooney), la Canalis si è fatta strada in tv sia in Italia che in America dove ormai conduce la sua vita. Lì ha anche incontrato l’amore, è diventata mamma e si è costruita una vita fantastica che molti le invidiano.

Tra i tanti cambiamenti, però, c’è qualcosa che è rimasta immutata e questa è la sua incredibile bellezza. Basta infatti vederla in tv o curiosare nel suo account Instagram per vedere i tanti scatti che la ritraggono e che mettono in risalto il suo fisico scultoreo ed il fascino che da sempre la caratterizzano.

Una bellezza semplice ma che al contempo è in grado di farla risaltare sempre. Da modella, quindi, Elisabetta è diventata prima una velina e poi una donna più che nota e ammirata. Una donna felice e appagata che nella vita ha raggiunto il successo, mantenendosi sempre in perfetta forma e mostrandosi più energica e vitale che mai.