Sandra Bullock è una delle attrici più pagate e richieste di Hollywood. A chi, d’altronde, non è mai capitato di guardare un suo film? Ma sapete cosa faceva Sandra Bullock prima del successo? Incredibile.

Sandra Bullock è un’attrice ormai affermata con moltissimi anni di carriera alle spalle ed è sempre sulla cresta dell’onda. Ma sapete che cosa faceva prima di raggiungere il successo internazionale?

Secondo la rivista Forbes, Sandra Bullock è stata l’attrice più pagata del mondo nel 2010, con un guadagno di circa 56 milioni di dollari. L’avvenente attrice è stata per questo inserita nel libro del Guinness dei primati come l’attrice più pagata del mondo tra il 2010 e il 2011.

Vincitrice del premio Oscar come miglior attrice nel 2009 per il film biografico The Blind Side, la sua carriera è ricca di importanti successi. Qualche anno The Blind Side ha ricevuto una seconda nomination al Premio Oscar come migliore attrice per il film sci-fi Gravity, e vinto quattro MTV Movie Awards, dieci People’s Choice Awards e nove Teen Choice Award.

Nel 2013 ha inoltre ricevuto il premio più importante di tutti, il Favorite Humanitarian Award, un premio umanitario assegnatole in riconoscimento della sua costante attività di beneficenza e per l’aiuto che ha dato alle vittime dell’uragano Katrina.

Ma cosa faceva Sandra Bullock prima del successo?

Sandra Annette Bullock è nata ad Arlington, in Virginia ma ha vissuto per gran parte dell’infanzia a Fürth, in Germania, dove cantava in un coro al Norimberga Staatstheater. Ha passato molto tempo anche a Salisburgo e a Norimberga con la zia e la nonna materne, imparando perfettamente il tedesco.

Tornata in seguito negli Stati Uniti, la Bullock ha frequentato la Washington-Lee High School, dove era impegnata come cheerleader (si fidanzò anche con un giocatore della squadra di football). Diplomatasi nel 1982, si è poi iscritta alla East Carolina University a Greenville, ma ha lasciato la East Carolina nella primavera del 1986, per dedicarsi esclusivamente alla sua carriera di attrice.

Trasferitasi a New York, Sandra si manteneva facendo la barista e la cameriera, prendendo nel frattempo lezioni di recitazione da Sanford Meisner e nel 1987 ha ottenuto la sua prima parte nel film Hangmen. In seguito è tornata all’Università, laureandosi in teatro e recitazione alla East Carolina University.