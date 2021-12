Cappotto oversize: quale scegliere? Ecco il modello adatto alla tua fisicità!

Cappotto oversize: quale scegliere? Il modello di cappotto più trendy dell’inverno 2021/22 è quello oversize, ma non è la scelta più adatta per alcune fisicità. Come capire il modello che fa più al caso tuo? Con questa guida di stile targata CheDonna!

Sappiamo bene come funziona il settore della moda: ogni anno i brand di lusso creano le nuove collezioni, le producono, le mettono in mostra durante le fashion weeks, e poi i grandi marchi di abbigliamento ricreano i capi che ritengono innovativi, inserendoli nel mercato a prezzi molto competitivi. Ogni volta però si crea un problema: quando i big della moda scelgono le tendenze per l’anno successivo non sempre creano linee e modelli adatti a tutti. Alle volte gli articoli più di tendenza di una stagione non sono versatili, e quindi possono essere indossati, purtroppo, solo da una piccola cerchia di persone con un determinato tipo di fisicità. Questo è ancora il limite della moda in generale, creare tendenze per pochi: una piccola élite di persone che possiede le caratteristiche genetiche perfette per indossare i capi più trendy del momento. Fortunatamente moltissimi brand hanno deciso di prendere un’altra direzione, e creare moda più inclusiva e rivolta “veramente” a tutti. Però, su alcuni articoli di tendenza, il problema rimane. Un esempio? Il protagonista della nostra guida di stile di oggi: il cappotto oversize. Di super tendenza ma non la scelta migliore per tutti. Vediamo insieme di cosa si tratta e come indossare il cappotto oversize valorizzando la nostra fisicità!

Vi è mai capitato di entrare nel vostro negozio preferito e aver detto, dopo un’attenta ispezione dei capi: “non mi piace nulla, questa moda non mi rappresenta”? Ecco, è successo almeno una volta nella vita a tutte noi. Siamo entrate nel nostro negozio preferito felici e impazienti di fare acquisti, ma nulla ha soddisfatto il nostro gusto e siamo uscite a mani vuote.

Le mode cambiano, le tendenze e gli stili prendono ogni anno strade diverse, e noi amanti della moda cerchiamo disperatamente di conoscere anticipatamente tutte le tendenze, per avere più tempo per prepararci e non farci trovare impreparate.

Ma cosa succede quando la tendenza del momento è la cosa che meno ti piace e soprattutto non ti sta neanche così bene? Un dramma!

Questo è il protagonista della nostra guida di stile di oggi, un capo di super tendenza ma poco versatile. Di cosa stiamo parlando? Del cappotto oversize!

In tante hanno trovato difficoltà ad indossare questo capo moda, ma da oggi la situazione cambierà. Perché in questa guida di stile leggeremo tutte le nozioni necessarie per indossare al meglio il cappotto più trendy di questo inverno, quello oversize!

Cappotto oversize: come indossarlo? Metodi e abbinamenti adatti a tutte le fisicità!

Cappotto oversize e jeans largo? Non proprio l’outfit migliore!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile e parliamo del cappotto oversize!

Per cappotto oversize si intende quel particolare tipo di cappotto con vestibilità larga, cucitura della spalla alla raglan, ossia sotto la naturale forma della spalla, e generalmente lungo fino al ginocchio.

Marchi come Max Mara e Zara, per citarne due di differente portata, sono tra i più ferrati nella creazione di cappotti oversize, ma il problema è alla base. Non è un modello di cappotto adatto a tutte le fisicità. Per quali motivi?

Il fatto di avere una cucitura alla raglan non valorizza le fisicità minute La lunghezza, spesso esagerata, copre completamente la silhouette di chi non è altissima Per chi ha il seno prosperoso, questo modello di cappotto infagotta tutta la figura.

Questi sono solo alcuni dei tantissimi problemi che noi tutte abbiamo riscontrato durante la prova del cappotto oversize.

Ma come fare se volessimo comunque indossare questo modello di cappotto trendy? Ecco le soluzioni:

optare sempre per un cappotto a taglia , e non a taglia unica, in modo da poter scegliere la vestibilità migliore alla propria fisicità

, e non a taglia unica, in modo da poter scegliere la vestibilità migliore alla propria fisicità evitare la manica alla raglan se di costituzione minuta , ma scegliere un modello di cappotto con cuciture sulle spalle

, ma scegliere un modello di cappotto con cuciture sulle spalle evitare fantasie e optare per le tinte unite , se abbiamo un seno prosperoso

, se abbiamo un seno prosperoso scegliere gli abbinamenti giusti, mai pantaloni troppo larghi sotto al cappotto oversize e da evitare le scarpe flat. Uno stivaletto con tacco, anche basso, slancerà la vostra figura in un batter d’occhio.

Bisogna sempre sottolineare un fatto: amiamo noi stesse e il nostro corpo, indossiamo sempre ciò che vogliamo e che ci rende felici. Va bene pensare alle tendenze, ma se queste non ci valorizzano e non ci rispecchiano rimaniamo fedeli a noi stesse e ai nostri gusti! L’importante, nella moda, è essere se stessi!

