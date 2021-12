Gli accessori per Capodanno sono i nuovi wearable jewels! Cosa sono?

Gli accessori per Capodanno sono i nuovi wearable jewels, ossia gli accessori che diventano dei capi di abbigliamento! Scopriamo insieme la nuova dimensione degli accessori e creiamo dei look per Capodanno!

Le feste natalizie sono oramai più che passate, e la tombolata della vigilia è solo un ricordo lontano. Ma le feste chiamano feste, e quale festa si aspetta subito dopo Natale? L’ultimo giorno dell’anno, ovvero Capodanno! Dopo un anno difficile per tutti, quale modo migliore di concluderlo se non festeggiando con amici e famiglia, augurandoci che quelli a seguire siano sempre migliori? In totale sicurezza e rispetto delle regole, l’ultimo giorno dell’anno deve essere festeggiato, e noi, per l’occasione, dobbiamo indossare un outfit stellare! Oggi infatti parleremo di accessori perfetti per la notte di Capodanno, una nuova dimensione in fatto di accessori, quella denominata wearable jewellery, ossia gli accessori che si indossano! Di cosa stiamo parlando? Scopriamolo insieme!

La moda anno dopo anno si spinge sempre in avanti, creando nuove forme e colori adatti alle esigenze di tutti. La moda è universale, e per questo motivo ha costante bisogno di rinnovarsi, per incontrare i gusti e gli stili di tutti noi amanti dal fashion.

Chiaramente quando si parla di moda non ci limitiamo ai soli capi di abbigliamento, ma a tutto! Alle scarpe, borse, make-up, hair-style e ovviamente agli accessori.

Per quanto riguarda gli accessori l’industria del fashion si è spinta dove mai si era spinta fino ad ora, creando linee di accessori che “letteralmente” si indossano.

Entriamo nel vivo della guida di stile di oggi di CheDonna e scopriamo insieme i wearable jewels!

Gli accessori di Capodanno sono i wearable jewels, ossia gli accessori da indossare!

Abito per Capodanno? No, wearable jewellery!

Per wearable jewellery si intende gioielli che si indossano come capi di abbigliamento.

Collane che diventano magliette, perle a forma di cappello, e cinte che diventano dei reggiseni. Vediamo nel dettaglio.

Zara ad esempio ha lanciato una nuova linea di accessori letteralmente “indossabile” come un capo d’abbigliamento. Il brand propone un cappello fatto di strass e perle, dal costo di € 39,95, e una collana “colletto” composta da pietre luminose al costo di € 49,95.

Per Capodanno, ad esempio, anche un completo maglia nera a collo alto e pantalone nero a vita alta può essere perfetto, se arricchito con uno di questi gioielli.

In più, la novità assoluta ce la propone un nuovissimo brand di abbigliamento, The Miss Collection, che crea, oltre a capi trendy e innovativi, degli accessori a forma di reggiseno. Si tratta di un accessorio che richiama la forma del ferretto del reggiseno, tempestato di strass e pietre. Per la serata di Capodanno si può indossare a pelle sotto ad una giacca blazer, oppure sopra al tubino nero. Sostituirà la cintura e darà un tocco di luminosità e glamour in più.

Termina qui la guida di stile targata CheDonna di oggi, tutta incentrata sugli accessori perfetti per Capodanno.

Non ci resta che ultimare il nostro look, e aspettare la sera del 31 dicembre, per sfoggiare il nostro outfit super trendy!