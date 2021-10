Vorresti provare qualcosa di “piccante”? Ecco come non chiederlo MAI!

Vuoi proporgli qualcosa di piccante ma hai scoperto a tue spese che non è la cosa più semplice del mondo? Tranquilla, non sei da sola!

Parlare delle proprie fantasie più “perverse” (tra mille virgolette!) necessita infatti di una grande complicità di coppia e soprattutto di una grande conoscenza reciproca.

Quando si entra nella sfera dell’intimità, infatti, l’emotività e le emozioni in genere hanno una parte importantissima, anche quando si tratta della sessualità e dell’emotività maschile (che viene ingiustamente tenuta in pochissima considerazione).

Quando stiamo per avere o stiamo progettando di avere un rapporto sessuale, infatti, le nostre aspettative e le nostre emozioni riescono a influenzare molto profondamente la nostra “performance” tra le lenzuola.

Questo significa che per far sì che “tutto” funzioni è necessario essere a proprio agio. Se le donne hanno imparato questa regola a proprie spese, gli uomini vivono le difficoltà emotive in ambito sessuale con un senso di frustrazione e di umiliazione che potrebbero causare veri e propri disastri.

Inoltre i maschi non sono culturalmente abituati a “proposte indecenti” da parte delle donne, quindi è molto facile prenderli in contropiede quando si hanno in mente fantasie particolari e le si vorrebbe trasformare in realtà.

E allora?

Se vuoi proporgli qualcosa di piccante NON farlo così!

Come le donne sanno benissimo, il modo di dire qualcosa influisce moltissimo su come si percepisce l’argomento. Per fare un esempio estremamente attuale: gli uomini affermano che le donne non dovrebbero offendersi per un complimento urlato per strada, perché è “solo” un complimento. Molte di noi invece si sentono aggredite e trovano sgradevole la situazione.

Alla stessa maniera, se si hanno fantasie particolari da portare in camera da letto sarà importante proporle al partner nella maniera giusta, mettendolo nelle condizioni di comprendere che si tratta di un gioco da fare in due e che lui sarà coinvolto come parte completamente attiva nel gioco in questione.

Se l’idea “piccante” è di piantargli due manette ai polsi potrebbe sembrare un po’ difficile conciliare quest’immagine con la “parte attiva” di un uomo. Eppure non lo è affatto. Non è il ruolo a dover essere attivo, è la scelta a dover essere attiva e consapevole.

NON si mettono le manette ai polsi di qualcuno senza prima avergli chiesto se sta al gioco. E se si ricevono risposte negative non bisognerà insistere, magari ricorrendo al solito ricatto morale “fallo per me, altrimenti significa che non mi ami”.

Il piacere è piacere solo se condiviso, altrimenti diventa una forma di violenza psicologica o fisica.

Inoltre, non bisogna dimenticare che gli uomini tendono ad accettare “le sfide” proposte dalle donne per orgoglio, per dimostrare che non si tirano indietro di fronte a nulla e che non hanno paura di sperimentare cose nuove.

Per questo motivo potrebbero accettare qualche “giochino” anche se non ne sono proprio convinti. Il nostro compito sarà allora quello di proporre con delicatezza ma prestando la massima attenzione alle sue reazioni durante il gioco o durante tutto il rapporto.

Potrebbe anche darsi che a lui mascherine da gatta e reggicalze proprio non piacciano e che preferirebbe vedervi al naturale, senza “distrazioni” di sorta. Anche in questo caso, presentarsi all’improvviso tutte agghindate come per partecipare ai provini di 50 Sfumature non è una buona idea: i maschi sono famosi per le battute fuori luogo che sono in grado di tirar fuori nei momenti meno opportuni, e con una battuta potrebbero rovinare l’atmosfera in quattro e quattr’otto.

Cosa bisogna fare allora? Bisogna utilizzare delicatezza, attenzione e gradualità nell’introdurre nuovi giochi in un settore così delicato come quello sessuale. È importantissimo anche sentirsi perfettamente libere di esprimere la propria sessualità e la propria fantasia: se ci ci sente in grande imbarazzo a parlarne, forse bisogna ancora lavorare a fondo sulla complicità di coppia.

E se, dopo la proposta di fare qualcosa di piccante tra le lenzuola, lui dovesse offenderci giudicandoci delle “poco di buono”? In quel caso la soluzione è solo una: mollarlo all’istante. Nelle piccole perversioni non c’è niente di male, a patto che si tratti di un gioco tra adulti consapevoli e consenzienti.