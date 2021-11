Glossy Lips in inverno: chi ha detto che è un trucco solo estivo?

Le glossy lips in inverno sono un grosso “no”? In realtà così lucide e polpose, fanno pensare immediatamente a un trucco tipicamente estivo, fresco e lucido.

Questo significa che nella stagione fredda si debba rinunciare completamente al lip gloss? Assolutamente no, soprattutto perché questo cosmetico è perfetto per proteggere le labbra dal freddo e dalle screpolature!

In estate le glossy lips si utilizzano principalmente per realizzare un trucco nude e super naturale su tutto il volto, utilizzando sprazzi di colore solo sugli occhi. Di certo questo tipo di make up è assolutamente il top per i mesi estivi e potrebbe risultare un po’ sottotono nei mesi invernali, durante i quali si tendono a preferire make up più strutturati, spesso con rossetti dai colori scuri.

Chi però ha labbra piccole e sottili non ama i rossetti dai colori molto scuri, che tendono a rimpicciolirne ulteriormente le dimensioni e vorrebbe indossare il lip gloss anche in inverno.

La domanda a questo punto sorge spontanea: esistono make up con le labbra lucide adatte anche alla stagione fredda? Assolutamente sì, prendono spunto dai colori della neve e del ghiaccio e vi trasformeranno in affascinanti principesse delle nevi.

Glossy Lips in inverno: tutti i look da provare

I colori del make up invernale sono sicuramente quelli della palette fredda: blu, verdi, viola freddi e marroni. Si tratta di colori assolutamente perfetti da abbinare alle glossy lips che abbiamo amato tanto in estate!

Tra le tendenze di make up più forti degli ultimi mesi il trucco grafico è sicuramente una delle più forti. Strumenti fondamentali di questo tipo di make up sono linee decise e sottili, spesso realizzate in colori molto saturi e appariscenti su una base trucco occhi assolutamente naturale.

L’ideale per l’inverno è puntare su eyeliner e ombretti azzurri, creando un bellissimo contrasto con un eyeliner nero e coglia finte.

Le glossy lips aumenteranno la leggerezza di un make up perfetto letteralmente per ogni occasione, dall’uscita romantica alla cena con i parenti.

Per le vere appassionate del make up lucido in inverno ci si potrà sbizzarrire anche abbinando le glossy lips a un make up glossy anche sugli occhi. I colori migliori in questo caso non sono quelli che si orientano verso tutte le sfumature dell’azzurro: molto meglio puntare su colori più simili alle ombre della pelle, come il marrone e il rosa cipria.

Per finire, chi ha amato alla follia il film Disney Frozen e la sua stupenda protagonista Elsa non potrà fare a meno di innamorarsi di un make up occhi con applicazioni bianche che sembrano fatte di ghiaccio.

Anche in questo caso i colori migliori per realizzare il make up sono l’azzurro del ghiaccio e il marrone che richiami le ombre naturali della pelle del viso.

Le piccole applicazioni bianche sono invece perline adesive o piccoli strass da applicare seguendo la piega della palpebra superiore per illuminare lo sguardo.

Altri trucchi occhi perfetti da abbinare alle glossy lips in inverno sono quelli dai colori molto scuri e cupi come il nero e il grigio, tutti i marroni e i viola. Scegliendo un trucco glossy e trasparente per le labbra si riuscirà infatti a riequilibrare il make up, evitando di caricarlo eccessivamente anche nella parte inferiore del viso.

Per “alleggerire” un po’ il make up degli occhi per adeguarlo a quello delle labbra il consiglio è di puntare a colori lucidi e metallizzati evitando quelli matte, che accentuano moltissimo le ombre e potrebbero creare uno stacco troppo netto con le labbra glossy al naturale.