Dove abita Pamela Camassa? Ecco il nido d’amore con Filippo Bisciglia

Avete mai visto la casa di Pamela Camassa? Ecco dove vive la showgirl insieme al fidanzato Filippo Bisciglia.

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia formano una della coppie più belle e solide del mondo dello spettacolo. Innamoratissimi da tantissimi anni, vivono con semplicità una relazione che è molto apprezzata dai fan che di Filippo e Pamela adorano l’umiltà, la semplicità e la bellezza. Molto uniti e complici, si sostengono anche nelle scelte professionali facendo il tifo l’una per l’altro.

La storia d’amore tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia è cresciuta giorno dopo giorno. La coppia è molto attiva sui social e, spesso, condivide foto in cui mostra la vita quotidiana, ma dove vivono il conduttore di Temptation Island e la showgirl?

Casa Pamela Camassa e Filippo Bisciglia: uno splendido appartamento a Roma

Filippo Bisciglia è nato e cresciuto a Roma mentre Pamela Camassa è nata a Prato, ma si è trasferita per lavoro. La coppia, attualmente, vive nella capitale, città che entrambi amano tantissimo. La coppia, come fa sapere il portale Vivi Home, vive in uno splendido appartamento nel cuore di Roma.

La casa, nella zona giorno, è arredata con colori chiari e tenui mentre il pavimento è un parquet scuro. Il divano è chiaro ed è posizionato di fronte ad uno schermo piatto. La cucina, come potete vedere dalla foto qui in alto, è nera con delle mattonelle in cui spiccano i colori bianco, nero e grigio. Il piano di lavoro, invece, è chiaro.

Una casa splendida e semplice in cui la coppia ha trascorso il lockdown. Bellissimi e sempre più innamorati, Filippo e Pamela hanno arredato la casa in modo da rispettare la loro semplicità.

A Nuovo Tv, sul suo futuro professionale, la Camassa ha detto: “Sono un tipo selvaggio e pertanto opterei più per L’isola dei Famosi. Guardo il Grande Fratello Vip ma non parteciperei perché l’idea di stare chiusa in una casa h24 mi spazientirebbe. Di proposte in questo senso non ci sono state anche se magari il mio nome è venuto fuori”, ha raccontato Camassa.