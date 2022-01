Sapete dove abita Elisa Isoardi? La splendida casa della conduttrice

Elisa Isoardi è una delle conduttrici più amate dal pubblico, ma sapete dove vive? Piemontese, si è trasferita da tempo a Roma. Scopriamo la sua casa.

Elisa Isoardi è nata a Cuneo ed è cresciuta nella vicina Caraglio. Nel 2000 partecipa al concorso di Miss Italia vincendo la fascia di “Miss Cinema. Dopo quell’esperienza, decide di trasferirsi a Roma per studiare recitazione. Comincia così la sua carriera nel mondo dello spettacolo. La Isoardi riesca a conquistare la fiducia del pubblico diventando una delle conduttrice più amate. Le viene affidata anche la conduzione di un programma storico della Rai come La prova del cuoco.

Conclusa l’esperienza come conduttrice dello storico programma di cucina di Raiuno, la Isoardi decise di fare nuove esperienze. Diventa così concorrente di Ballando con le stelle dove gareggia in coppia con Raimondo Todaro e, subito dopo, diventa una naufraga dell’Isola dei Famosi. Conclusa l’avventura in Honduras a causa di un problema all’occhio, la Isoardi rientra in Italia. Attualmente si sta godendo gli affetti più veri in attesa di tornare in tv.

Casa Elisa Isoardi: un appartamento semplice e confortevole

Elisa Isoardi vive da anni a Roma, a pochi passi da Cinecittà, come fa sapere il portale ViviHome. Stile elegante e semplice, la casa rispecchia perfettamente la personalità della conduttrice che ama mostrarsi totalmente senza filtri al pubblico.

Uno dei luoghi preferiti della casa della Isoardi è sicuramente la cucina. Su Instagram, la conduttrice pubblica spesso foto e video mentre si diletta ai fornelli. Cuoca provetta, è migliorata ulteriormente grazie alla trasmissione La prova del cuoco. La cucina è arredata in modo rustico dove è possibile trovare sia elettrodomestici moderni ad elementi più classici.

Elisa convive con Zenit, il piccolo barboncino biancocon cui ama trascorrere tanto tempo sul divano che troneggia nella zona giorno dove predomina la modernità e i colori chiari. Una casa semplice e confortevole quella della Isoardi che, quando è libera, ama tornare nel suo Piemonte per trascorrere del tempo in famiglia.