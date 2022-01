Make up Epifania 2022: spunti e idee per il trucco da party

Make up Epifania 2022: spunti e idee per truccarsi in modo originale per il party della Befana. Il tuo look sarà perfetto e non passerà di certo inosservato, fidati di noi!

Archiviati Natale e Capodanno si guarda ora all’Epifania 2022. Anch’essa, come le precedenti festività, sarà in tono minore, nel senso che molti eventi e feste che dovevano svolgersi nelle piazze sono stati annullati. La variante Omicron del Covid-19 spaventa il mondo intero e non si può abbassare la guardia. Divieti e restrizioni ci accompagneranno ancora per chissà quanto tempo.

Questa situazione, però, non deve frenare il nostro entusiasmo. Bisogna guardare al futuro con fiducia e ottimismo. Il modo migliore per farlo è iniziare il nuovo anno con un look diverso, per tagliare i ponti con il passato.

Si parte sempre dal make up giusto per definire uno stile: occhi e labbra sono protagonisti e giocano un ruolo chiave nei meccanismi seduttivi. Con il trucco adatto si può dare più intensità allo sguardo o correggere la forma di labbra non proprio perfette, magari piccole e/o asimmetriche.

Siccome manca pochissimo al 6 gennaio 2022, ecco alcuni spunti per un make up originale da sfoggiare per il party della Befana. Hai già ricevuto un invito per festeggiare a casa di amici, tra pochi intimi? Se la riposta è sì, allora inizia a pensare al look perfetto!

Make up Epifania 2022: belle idee da copiare per il trucco da sera

Stanca del solito make up e cerchi spunti simpatici per un look più sbarazzino da sfoggiare al party dell’Epifania 2022? Se la risposta è sì, allora stai leggendo l’articolo giusto! Ti diciamo noi come stupire tutti gli invitati con un trucco da sera super glam.

Nella magica notte della Befana devi assolutamente brillare! Come? Vestendo occhi e labbra di tonalità calde, vivaci e avvolgenti. Con il make up giusto, abbinato magari ad un abito corto e sexy, potrai esaltare tutta la tua femminilità. Nei primi giorni dell’anno esci fuori dagli schemi e osa un po’ di più. Ogni tanto ci fa bene vederci un po’ diverse!

Il meraviglioso make up che ti proponiamo si basa su due colori super chic: il viola e il nero. Sono perfetti da abbinare ad ogni outfit. Vediamo come fare per realizzarlo. Ecco tutti gli step da seguire.

Scegli una cipria compatta molto chiara e applicala per creare un contrasto con il make up scuro degli occhi. Con questo gioco di colori e di sapienti sfumature darai più intensità al tuo sguardo; Applica un po’ di blush sulle guance, preferibilmente sempre di una tonalità non troppo scura. Deve essere appena pronunciato, giusto per illuminare il viso quanto basta; Per il make up occhi devi procurati: un ombretto viola e uno nero nero, un eyeliner grigio scuro, una matita nera, un mascara (anche viola se non vuoi usare quello nero) e un bellissimo rossetto rosso; Ecco come fare il trucco perfetto per la Befana. Stendi dell’ombretto viola sulla palpebra, partendo dal centro e lasciando vuota la parte interna dell’occhio. In questa zona applica invece l’ombretto nero e sfumalo bene, tirandolo verso la parte centrale della palpebra, ma senza coprire troppo l’ombretto viola. Tieni la mano ferma, perché l’ombretto nero dovrà essere sfumato sopra quello viola, creando una linea estremamente sottile. Devi accostare i due colori e non mescolarli. Con una matita bianca sfuma la parte sotto l’arco sopraccigliare, ottenendo così un effetto di fusione tra i due ombretti; Completa il make up occhi facendo con l’eyeliner una bordatura sottile alla palpebra superiore. Per quella inferiore, invece, utilizza la matita nera; Infine, non dimenticare di applicare un bel rossetto rosso. Per un effetto labbra volumizzante, ricorri ad un buon contouring, utilizzando una matita di un colore diverso, più chiaro o più scuro di quello del rossetto;

Come vedi è un trucco facile da realizzare che prevede l’utilizzo di pochi cosmetici che quasi tutte abbiamo nel beauty case. Per prenderci la mano, fai magari qualche prova, così da arrivare alla versione perfetta da sfoggiare per il party dell’Epifania. Sarai bellissima e super glam, fidati di noi!