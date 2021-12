Dove abita Cristina Chiabotto? La splendida casa dell’ex Miss Italia

Sapete dove vive Cristina Chiabotto? Avete mai visto la sua casa? Ecco lo splendido nido d’amore dell’ex Miss Italia.

Cristina Chiabotto ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo vincendo la corona di Miss Italia nel 2004. Bellissima e con un sorriso che riscalda il cuore di chiunque la guardi, la Chiabotto ha poi spiccato il volo partecipando come concorrente a Ballando con le stelle per poi diventare una conduttrice.

Pur dedicandosi alla carriera, l’ex Miss Italia non ha trascurato la propria vita privata. Dopo una lunga storia d’amore con Fabio Fulco, si è fidanzata con l’imprenditore Marco Roscio che ha poi sposato il 21 settembre 2019. La coppia ha allargato la famiglia con l’arrivo della piccola Luce Maria, nata il 7 maggio 2021.

Casa Cristina Chiabotto: uno splendido nido d’amore a Torino

Cristina Chiabotto e Marco Roscio hanno scelto di vivere a Torino dove stanno crescendo la loro famiglia. L’appartamento è ampio e luminoso ed è possibile scoprire qualche dettaglio della casa dell’ex Miss Italia dalle foto che pubblica su Instagram.

La casa di Cristina Chiabotto è arredata in ogni dettaglio con uno stile elegante e minimal. Colori tenui, ampie vetrate e arredamento moderno e confertevole. Nella foto qui in alto, la casa è arredata in stile natalizio. Non manca il grande albero di Natale con alle spalle una grandelibreria. Il colore del pavimento è chiaro e non manca un enorme divano ad angolo.

Come fa sapere il portale Vivi Home, nel salone, è presente anche un piccolo salottino formato da poltroncine e tavolino. Nella zona giorno, invece, è presente un grande tavolo per accogliere amici e parenti. anche la camera da letto è molto grande e il letto matrimoniale è reso ancora più elegante da una testiera di velluto color tortora. Una casa bella, elegante e spaziosa per la famiglia di Cristina Chiabotto.