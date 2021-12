Blush a pommette: gli errori da evitare (o assomiglierai a Heidi!)

By

Il blush a pommette è una tecnica di applicazione che fa apparire il viso fresco, giovane e pieno di vita. È assolutamente perfetto per le ragazze e anche per le donne dall’aspetto giovanile, ma ci sono sempre dei piccoli errori in cui si può incappare!

Questa tecnica consente di mettere gli zigomi in risalto in modo naturale. “A pommette” è francese e significa proprio “sullo zigomo”, e indica chiaramente il punto in cui viene applicato il blus.

L’idea è di creare due piccole “guance rosate” che riproducano esattamente il colore della pelle leggermente arrossata dal sole o dall’attività fisica.

L’effetto finale ben eseguito assomiglia anche moltissimo alle “guancette rosse” dei bambini molto piccoli. Per questo modo, se il blush a pommette è applicato correttamente, ringiovanisce moltissimo il viso e ci dona vari anni in meno!

Blush a Pommette senza errori: ecco come si fa

I punti critici di questo tipo di applicazione sono senza ombra di dubbio il colore e la quantità di prodotto applicata, ma anche la posizione del prodotto sul viso e la sua sfumatura.

Come si individua la zona giusta?

Per capire dove applicare correttamente il blush a pommette è necessario mettersi con il viso di fronte allo specchio e sorridere.

Le guance si solleveranno naturalmente e, a causa della contrazione dei muscoli, si creeranno due “rotondità” sotto agli occhi. Proprio sulle due sporgenze semisferiche sarà necessario applicare il blush senza allargare troppo il prodotto.

Come si sceglie il colore giusto per il blush a pommette?

Il colore corretto per questa applicazione del blush è quello che si avvicina di più al colore delle nostre guance dopo una corsa, oppure quando arrossiamo.

Significa in pratica che deve restituire un effetto assolutamente naturale, come se fossimo leggermente “arrossite”.

Il segreto sta nello scegliere un blush adatto al sottotono della pelle, quindi rosato se si ha un sottotono freddo e color pesca o addirittura marrone chiaro se si ha un sottotono caldo.

Leggi Anche => Qual è il sottotono della tua pelle? La nostra guida per individuarlo in pochi secondi

Qual è il pennello giusto per applicare il blush?

Per eseguire la tecnica del blush a pommette senza errori è strettamente necessario scegliere un pennello morbido a punta media. Se si dovesse scegliere un pennello a punta troppo ampia, infatti, si finirebbe necessariamente per “spargere” troppo il prodotto creando uno sgradevole “effetto mascherone”.

Uno degli errori più gravi consiste nell’utilizzare il pennello piatto e largo, come quello che si usa per il contouring con il fard. Si tratta di una forma assolutamente inadatta per ottenere l’effetto desiderato!

Anche utilizzare un pennello tondo ma a punta troppo piccola non è una buona idea, perché sfumare in maniera omogenea e naturale lungo le guance sarà più difficile.

A chi sta bene il blush a pommette?

Le ragazze con il viso a cuore o il viso triangolare saranno bellissime applicando il blush in questo modo, perché hanno già gli zigomi molto evidenti.

Chi ha invece il viso rotondo potrebbe ottenere un risultato troppo bambinesco, finendo per assomigliare alla celebre Heidi dei cartoni animati di un tempo!

Chi ha il viso allungato dovrebbe evitare l’applicazione del blush a pommette, che “alzando” gli zigomi, darà l’impressione che la parte inferiore del viso sarà ancora più lunga.

I visi di tutte le altre forme, cioè ovale o quadrata, brilleranno quasi di luce propria con questo tipo di make up!

Devo aggiungere l’illuminante?

L’illuminante sugli zigomi è sempre un tocco di classe, soprattutto perché è di gran tendenza in questi anni. Bisogna però sapere come applicarlo e quando evitare.

Innanzitutto è strettamente necessario avere guance senza imperfezioni, quindi senza pori dilatati e piccole rughe. Se si ha la pelle giovane non ci saranno problemi. Chi comincia ad avere la pelle un po’ matura, invece, dovrebbe sempre applicare uno strato di primer sulle gote prima di procedere a truccarle.

In questo modo la pelle sarà pronta a ricevere sia un’applicazione più omogenea del blush sia l’illuminazione focalizzata data dall’illuminante. Per applicarlo bene sarà necessario metterne solo una piccola quantità sulla parte superiore dello zigomo, lasciando quella inferiore con un finish matte.