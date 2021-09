Conoscere il proprio sottotono di pelle è fondamentale per la scelta del makeup giusto ma anche di abbigliamento e accessori. Se vuoi scoprire qual è il tuo, segui i nostri consigli!

Quante volte nella scelta di un fondotinta vi è stato consigliato di considerare la tipologia del vostro tono di pelle? Se siete tra quelle che non sono state in grado di rispondere, ecco alcuni semplicissimi consigli per scoprire in pochissimi secondi il vostro sottotono di pelle.

Potrete così scegliere i gioielli più adatti tra quelli in oro o in argento, la giusta tonalità di fondotinta o cipria e ancora anche il colore dei capelli o di un semplice foulard che si sposi perfettamente con il vostro incarnato.

Sottotono della pelle: scopriamo quali tipologie esistono e come fare per scoprire il proprio

I sotto toni di pelle sono essenzialmente 2 il giallo e il rosa. Queste due tipologie riescono a coprire all’incirca ogni tipologia di incarnato più o meno intenso.

Si può notare il tipo di sottotono anche a prima vista. Le persone con pelle, occhi e capelli chiari solitamente hanno un sotto tono rosato, come anche quelle dai capelli rossi.

Le donne mediterranee con pelle olivastra o scura e capelli e occhi castani solitamente vantano un sottotono di pelle tendente al giallo. Si chiamano anche sotto tono caldo o freddo. Naturalmente la natura può regalarci fantastiche varianti come donne dai capelli corvini con pelle rosata e occhi chiari o donne biondo cenere con un sottotono di pelle caldo e dorato.

Sottotono di pelle: come identificarlo al primo sguardo

Esistono diverse modalità di scoprire il proprio sottotono di pelle, una in particolare consiglia di posizionare accanto alla pelle un cartoncino argentato e uno dorato, quello dei due che si sposa meglio con la pelle identificherà il sottotono, freddo per l’argento e caldo per l’oro.

Il metodo più efficace e semplice però è quello di osservare le vene dei polsi. Se appaiono con una colorazione verde allora il sotto tono della pelle sarà giallo, se invece appaiono blu allora il sottotono di pelle sarà rosa.

Sarà possibile in questo modo riuscire a scegliere una tonalità di fondotinta perfetta per il proprio incarnato, oppure escludere alcune tonalità di rossetto che stonerebbero e non donerebbero affatto alla vostra bellezza naturale.

Che aspettate, non vi resta che correre alla luce per scoprire che colore hanno le vostre vene!