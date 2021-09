Ernst Knam è un famosissimo pasticcere. Scopriamo di più sulla sua vita priva e sul perché è tanto apprezzato.

Ernst Knam, noto anche come il mago del cioccolato, è un famoso pasticcere tedesco che vive in Italia. Giudice del famoso programma Bake Off Italia, nel tempo si è fatto sempre più conoscere diventando uno dei pasticceri più apprezzati e ricercati d’Italia.

Ma chi si nasconde dietro il severo giudice di Bake Off? Scopriamolo insieme, approfondendo meglio la vita e le ricette di Ernst Knam.

Chi è Ernst Knam, il famoso mago del cioccolato e giudice di Bake Off Italia

Nome: Ernst Friedrich Knam

Data di nascita: 26 Dicembre 1963

Luogo di nascita: Tettnang (Germania)

Età: 55 anni

Altezza: 183 cm

Peso: 84 kg

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Pasticcere

Titolo di studio: /

Account social: Instagram @ernstknam

Sito web: /

Ernst Knam è nato a Tettnang, in Germania.

La sua passione per i dolci si è espressa fin da subito portandolo a studiare e a farsi conoscere in tutta Europa dove ha girato parecchio anche per imparare dai migliori pasticceri. Nel 1989 si trasferisce a Milano dove inizia a lavorare per importanti chef, aprendo poco dopo “l’Antica di Ernest Knam”.

LEGGI ANCHE -> Bake Off Italia: la ricetta della wedding cake di Ernst Knam

Nel 1998 arriva il primo riconoscimento ovvero il Toque D’or di Lucerna che da il via alla sua carriera. Tra i tanti premi da lui vinti, ricordiamo anche quello del 2009 come campione italiano di cioccolato e quello ottenuto nel 2012 come campione del mondo di gelateria. Premi ai quali, nel 2015, invece, si aggiunge anche la nomina di Chef Ambassador per Expo 2015.

Ma a rendere Knam particolarmente famoso sono in particolare le sue lavorazioni con il cioccolato. Vere e proprie opere d’arte che gli hanno fatto ottenere il soprannome di “Re del cioccolato”. Soprannome divenuto ancor più famoso grazie alla partecipazione a Bake off Italia e, in generale, grazie al canale Real Time dove è stato protagonista de “il re del cioccolato” e “Che diavolo di pasticceria”.

Autore di diversi libri ha anche una rinomata pasticceria a suo nome che si trova ovviamente a Milano e che è così famosa da vendere dolci a prezzi fuori dal comune. Basti pensare che un panettone da un kg si aggira intorno ai 50 euro.

Chi è la moglie di Ernst Knam? Scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata

Knam è una persona estremamente riservata. Per questo motivo non è solito parlare di se o condividere i momenti salienti della sua vita. Di lui si sa che ha avuto una prima moglie dalla quale ha avuto due figli e che si è poi sposato con Alessandra Mion. Una donna al di fuori del mondo dello spettacolo e con cui il pasticcere ha avuto altri due figli.

Papà premuroso e marito innamorato, chi lo conosce giura che nel privato è decisamente diverso da come appare in tv e che dietro la sua corazza si cela una persona dal cuore tenero.

Le ricette di Ernst Knam

Come ovvio che sia, Knam è famoso in particolare per i dolci e per quelli al cioccolato. Tra le ricette solitamente più gettonate c’è quindi l’immancabile sacher la cui ricetta è disponibile nel video qui sotto.

Una ricetta tra le più cercate ed amate di sempre ma alla quale se ne aggiungono ovviamente anche tante altre.

LEGGI ANCHE -> Bake Off Italia: la ricetta della golosa Charlotte di Knam

Knam e i suoi clienti vip

Come ovvio che sia, Knam ha diversi clienti appartenenti al mondo dello spettacolo e per i quali si preoccupa sempre di fornire un ottimo servizio. Basti pensare che ha preparato lui stesso la torta per il matrimonio di Filippa Lagerback e Daniele Bossari.

Un’attenzione che ha avuto anche per la sua stessa cerimonia per la quale, ai tempi, preparò dei dolci monoporzione.

Knam, cosa fa oggi

Ad oggi Knam continua a lavorare come pasticcere e a fare da giudice sia per Bake Off Italia che per Bake Off Italia junior.

E, restando in argomento, la nuova edizione del programma principale avrà inizio Venerdì 3 Settembre. Anche quest’anno, al suo fianco, ci saranno Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara mentre a condurre ci sarà ancora una volta Benedetta Parodi.