Il makeup autunno 2021 continua a stupirci con il color block makeup, un trucco occhi assolutamente glam e semplicissimo da realizzare.

Se siete tra coloro che hanno sempre creato con difficoltà un trucco occhi ricco di sfumature, il color block makeup, che ha accompagnato parte della nostra estate con colori frizzanti e tonalità intense e che può essere realizzato con un solo ombretto, continuerà a farci sognare anche nel prossimo autunno inverno, con sfumature decise, intense e adatte alla stagione più fredda.

Un makeup occhi abbastanza semplice da realizzare ma che richiede una scelta ricercata del colore perfetto di ombretto, quello capace di esaltare lo sguardo in modo impeccabile.

->>LEGGI ANCHE: Eye-liner e carta di credito, accoppiata vincente per un trucco da mille e una notte

Color Block: la tecnica e i colori perfetti per il makeup autunno 2021

Il makeup occhi che ci accompagnerà nella stagione più fredda sarà semplice, elegante e ricercato e necessiterà di un ombretto, un pennello e un poco di manualità nello stendere il colore e nello sfumarlo.

Color Block significa letteralmente ‘blocco di colore’ questo perché il makeup sarà effettivamente realizzato utilizzando un solo ombretto ma dovrà essere ben sfumato, sicuramente allungando l’occhio come vogliono le ultime tendenze makeup occhi come il winged eyeliner.

Alle prime giornate di freddo il nostro guardaroba si vestirà di nuovo, prediligendo colori caldi, cioccolatosi e decisamente più scuri di quelli prediletti per la stagione estiva.

Anche per il makeup i colori perfetti saranno il marrone, il nero, il grigio nelle sue tonalità più intense per gli occhi scuri, tutti i terra di siena, i prugna e i viola scuro per gli occhi chiari e in generale le formulazioni saranno compatte, setose e in alcuni casi anche brillanti.

->>LEGGI ANCHE: Il trucco labbra di Giulia De Lellis su fantasia animalier? È davvero perfetto!

Color Block makeup: come realizzare il makeup passo dopo passo

Il color block makeup si realizza in modo davvero semplice e potrà essere completato per il giorno dall’applicazione di un buon mascara nero e per la sera, o per tutte coloro amano il makeup occhi più decisi, da un eyeliner che allunghi la forma dell’occhio in modo molto femminile.

Abbiamo deciso di proporvi un video tutorial molto esaustivo della makeup artist Giuliana Arcarese (Makeup Delight) che realizza questo tipo di makeup in un colore acceso che potrà essere sostituito con qualsiasi colore.

Non vi resta che mettervi davanti allo specchio per trovare il color block makeup più adatto a voi!