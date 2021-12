Harry ha deluso Carlo e ha perso tutto (poteva scavalcare William!)

Perché il Principe Harry ha deluso Carlo? La lista dei motivi sarebbe davvero molto lunga e si è arricchita negli ultimi mesi.

Innanzitutto, come si sa, al principio del 2020, Harry e Meghan hanno dato luogo alla famosa Megxit, trasferendosi lontano dall’Inghilterra e lasciando i loro compiti nella Famiglia Reale.

Come se questo non bastasse, da quando si è trasferito oltre oceano Harry non ha smesso di entrare in conflitto con la Famiglia Reale. Il momento più buio arrivò lo scorso marzo 2021, quando Harry e Meghan rilasciarono la famosa intervista a Oprah Winfrey.

Durante quell’intervista i Duchi di Sussex affermarono che un membro anziano della Famiglia Reale aveva fatto dei commenti razzisti sul colore della pelle di Archie, che all’epoca non era nemmeno venuto al mondo.

Harry e Meghan puntualizzarono che quei commenti preoccupati non erano venuti né dalla Regina né dal Principe Filippo, quindi molti pensarono che fossero stati pronunciati proprio da Carlo.

Inoltre, Harry affermò di non aver ricevuto da suo padre il denaro che gli spettava per diritto reale e che aveva dovuto attingere all’eredità di Diana. Si trattò di accuse gravissime a cui i legali di Carlo hanno ribattuto rendendo pubblici dei documenti in cui si dimostrava che i pagamenti avvenuti.

Da allora però Carlo rifiuta di parlare con suo figlio se non tramite avvocati!

Cosa ha perso Harry dopo aver deluso Carlo (e la Regina)?

L’allontanamento di Harry dalla Famiglia Reale e i rapporti così difficili con suo padre lo hanno isolato sempre di più. Inoltre ormai il Principe non potrà più godere dei possibili privilegi legati alla sua nascita.

Scegliendo di uscire dalla Famiglia Reale per costruire una vita in America insieme a Meghan Markle, infatti, Harry non potrà più ricevere altri titoli nobiliari.

Alcuni titoli nobiliari inglesi sono infatti ereditari, ma molti altri non lo sono.

Per fare un esempio, William non ha ereditato il titolo di Duca di Cambridge da qualcuno. Sua nonna la Regina gli ha “donato” il titolo come regalo di nozze. Alla stessa maniera, Harry non ha ereditato il titolo di Duca di Sussex, anche quello dono di Sua Maestà.

Il Ducato di Edimburgo invece è ereditario. Dopo la morte del Principe Filippo, il titolo è stato ereditato da suo figlio Carlo, che oggi è anche Principe di Galles.

Il titolo di Principe di Galles è uno dei titoli più importanti in assoluto della nobiltà britannica. Il Principe di Galles ha una grandissima importanza e anche moltissima libertà di manovra.

Inoltre, deve rispettare molte meno limitazioni rispetto a quelle imposte al sovrano. Per questo motivo tutti pensano che Il Principe Carlo si trovi molto più a suo agio nei panni di Principe di quanti sarà nei panni di Re.

Leggi Anche => Principe Carlo Re o Principe a vita? Ecco cosa ne pensa LEI!

Il Principato di Galles però non è un titolo ereditario. Il titolo può essere trasmesso al “membro più degno” della Famiglia Reale, quindi non necessariamente al primo erede maschio.

Ne consegue che Harry avrebbe potuto diventare Principe di Galles se suo padre Carlo avesse deciso di “preferirlo” a William al momento di salire sul trono. In pratica, diventando Re (e dovendo rinunciare al titolo di Principe di Galles) Carlo avrebbe potuto lasciare a William il solo titolo di Duca e far diventare Harry Principe di Galles.

Per come stanno le cose oggi è assolutamente impossibile che una tale evenienza si verifichi. Alla morte di Elisabetta II Carlo diventerà Re e William Principe di Galles.

Quando sarà William a diventare Re probabilmente il titolo toccherà a George.

